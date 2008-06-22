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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۲

خبرنگاران نباید با حیثیت خبرنگاری معامله کنند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل ارشاد کهگیلویه و بویراحمد گفت: خبرنگاران باید از فعالیت و حرکتهایی که موجب تساهل و معامله با حیثیت خبرنگاری می شود به طور جدی بپرهیزند.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قادر آشنا عصر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خبرنگاران برای حفظ اصول اخلاقی و حرفه ای، همواره در مبارزه جدی نفسانی هستند، افزود: خبرنگاران باید با استفاده شایسته از موقعیت خود، حرمت و جایگاه این حرفه را حفظ کنند.

وی تأکید کرد: خبرنگاران باید اصلاح کننده اشتباهات احتمالی خود باشند و با نقادی از خود و تلاشگران این عرصه، اجازه نقد را به دیگران ندهند.

آشنا خبرنگاری را در ردیف شغل انبیاء دانست و اظهار داشت: خبرنگاران در مسیر و عرصه ای قرار دارند که اطلاعات مورد نیاز مردم و جامعه را در اختیار آنها قرار می دهند.

وی با بیان اینکه خبرنگار واقعی باید عاشق مردم به عنوان مخاطب خود باشد، خبرنگاری را حرفه ای حساس، دارای پیچیدگی، ظرافت و دقت خاصی توصیف و تصریح کرد: خبرنگاران عاشق حقیقت هستند و جهت رسیدن به آن، راههای مختلف را جستجو می کنند.

آشنا اظهار داشت: خبرنگار باید به دنبال کشف اطلاعات و اطلاع رسانی صادقانه باشد.
کد مطلب 703353

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