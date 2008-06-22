خبرنگاران نباید با حیثیت خبرنگاری معامله کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قادر آشنا عصر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خبرنگاران برای حفظ اصول اخلاقی و حرفه ای، همواره در مبارزه جدی نفسانی هستند، افزود: خبرنگاران باید با استفاده شایسته از موقعیت خود، حرمت و جایگاه این حرفه را حفظ کنند.

وی تأکید کرد: خبرنگاران باید اصلاح کننده اشتباهات احتمالی خود باشند و با نقادی از خود و تلاشگران این عرصه، اجازه نقد را به دیگران ندهند.

آشنا خبرنگاری را در ردیف شغل انبیاء دانست و اظهار داشت: خبرنگاران در مسیر و عرصه ای قرار دارند که اطلاعات مورد نیاز مردم و جامعه را در اختیار آنها قرار می دهند.

وی با بیان اینکه خبرنگار واقعی باید عاشق مردم به عنوان مخاطب خود باشد، خبرنگاری را حرفه ای حساس، دارای پیچیدگی، ظرافت و دقت خاصی توصیف و تصریح کرد: خبرنگاران عاشق حقیقت هستند و جهت رسیدن به آن، راههای مختلف را جستجو می کنند.

آشنا اظهار داشت: خبرنگار باید به دنبال کشف اطلاعات و اطلاع رسانی صادقانه باشد .



