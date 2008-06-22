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۲ تیر ۱۳۸۷، ۹:۳۶

سهم زعفران ایران در بازار آسیای میانه تنها دو درصد است

سهم زعفران ایران در بازار آسیای میانه تنها دو درصد است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه تجارت سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: سهم زعفران ایران در بازارهای آسیای میانه تنها دو درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر در تربت حیدریه، منوچهر سلطانی در جمع خبرنگاران این شهرستان با بیان اینکه بسته بندی زعفران ما در کشور نیز به مراتب بهتر از اسپانیاست، افزود: سهم ما از بازار آسیای میانه دو درصد است که باید با تربیت کادر متخصص در بخش بازرگانی و صادرات حرکت پرشتاب و سریعی در این بخش آغاز شود.

وی از علم به عنوان ابزاری مهم برای ورود به عرصه تجارت نام برد و اظهار داشت: شرکت در کلاسهای آموزش بازرگانی به منظور صدور کارت بازرگانی به نفع تجارت، صادرکننده، تولید و اشتغال است.

وی با بیان اینکه هزینه آموزش در کشور ما پایین است، گفت: صادرات موتور محرکه اقتصاد است و باید در خراسان رضوی با تلاش بیشتر در راستای تقویت و افزایش مراکز آموزشی بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی بر تلاشها شتاب و سرعت بخشید.

سلطانی با بیان اینکه به زودی انجمن علمی متخصصان خراسان رضوی راه اندازی می شود، افزود: در سایه آموزش مستمر و پیگیر، ابداع و خلاقیت، نوآوری و بهره وری افزایش می یابد.

 

کد مطلب 703365

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