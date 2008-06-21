نمایشگاه عکس مجروحین شیمیایی سردشت در خانه عکاسان

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد در این نمایشگاه 35 قطعه عکس مستند آسیب‌دیدگان بمباران شیمیایی سردشت و اثرات این واقعه بر فرزندان و نسل بعدی آنها از آثار قادر عاقلی و یک ویدئوآرت نیز بر اساس فیلم‌های گزارشی وی به نمایش درمی‌آید.

علاقمندان برای تماشای این آثار می‌‌توانند روز افتتاحیه ساعت 17 و سایر روزها از 9 تا 19 به گالری خانه عکاسان حوزه هنری در تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه مراجعه کنند. عاقلی عکاسی را از سال 79 آغاز کرده و در حال حاضر در خبرگزاری فارس به عنوان عکاس خبرنگار مشغول به کار است.

* نمایشگاه نقاشی اکبر منصوری با عنوان "گل‌های سوخته" تا ششم تیرماه در نگارخانه اداره کل ارشاد کردستان در سنندج برپاست.

در این نمایشگاه به کوشش حوزه هنری استان کردستان 35 اثر با نگاه انتقادی به معضلات اجتماعی از آثار منصوری روی دیوار رفته است. این هنرمند تاکنون در 25 نمایشگاه انفرادی و 37 نمایشگاه گروهی در ایران، ژاپن، چین، سوئد، آلمان، عراق، کانادا، انگلیس و دبی شرکت کرده است.