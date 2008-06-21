به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه جهانی سحر اعلام کرد داریوش دالوند تهیه‌کننده مجموعه "آخرین فرستاده" در این باره گفت: این مجموعه داستانی در مرحله طراحی مفهومی است و پیش‌بینی می‌شود این مرحله تا پایان شهریورماه به طول انجامد.

وی در ادامه با بیان آنکه تاکنون دکوپاژ 10 قسمت آغازین کار به اتمام رسیده، اضافه کرد: همچنین کار طراحی استوری بورد این 10 قسمت همزمان در حال انجام است. تعداد کاراکترهای قطعی فعلی 1750 شخصیت و تعداد لوکیشن‌ها 50 لوکیشن است.

مجموعه انیمیشن "آخرین فرستاده" زندگی پیامبر اسلام (ص) را از زبان کاراکتر محوری مجموعه یعنی سلمان فارسی صحابی ایرانی رسول خدا برای پسربچه‌ای از اهالی شهر مداین روایت می‌کند. مبنای محتوایی فیلمنامه مجموعه کتاب "فروغ ابدیت" استاد جعفر سبحانی به قلم کورش برزگر و کارگردان آن کیانوش دالوند است.

انیمیشن "آخرین فرستاده" برای پخش در 750 دقیقه 50 قسمت 15 دقیقه‌ای پیش‌بینی شده و برنامه‌ریزی اولیه گروه سازنده برای تحویل قسمت نهایی سال 88 است. دیگر عوامل پروژه عبارتند از طراحی مفهومی: قاسم فراهانی، استوری بورد: محمد دریایی و مدل‌سازان سه‌بعدی: فرزاد و کورش دالوند.