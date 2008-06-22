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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۴

یکهزار متقاضی مسکن مهر در بندرگز انصراف دادند

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرگز از انصراف حدود یکهزار متقاضی مسکن مهر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری صبح امروز در جلسه ستاد مسکن مهر این شهرستان افزود: این افراد به دلیل نداشتن شرایط لازم انصراف خود را اعلام کرده اند.

وی اظهار داشت : تاکنون دو هزارو 129 نفر از طریق سامانه اینترنتی برای مسکن مهر در این شهرستان ثبت نام کرده اند که از این شمار یکهزار و 600 نفر ساکن شهر هستند.

وی خاطرنشان کرد: پس از بررسیهای کارشناسی، از مجموع افراد ثبت نام کننده در طرح مسکن مهر این شهرستان، یک هزار و 201 نفر واجد شرایط شناسایی شدند.

به گفته عسگری ، این افراد با تشکیل شرکتهای تعاونی برای دریافت زمین مورد نیاز به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی شده اند.

فرماندار بندرگز تاکید کرد: همه دستگاههای  اجرایی برای تسریع در اجرایی شدن طرح مسکن مهر و خانه دار شدن اقشار آسیب پذیر جامعه همکاری لازم داشته باشند.

شهرستان بندرگز در غرب استان گلستان واقع شده است.  

کد مطلب 703431

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