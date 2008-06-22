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۲ تیر ۱۳۸۷، ۹:۱۰

تب فوتبال در قاره سبز/

روسیه بخت نخست قهرمانی رقابت ها را حذف کرد

روسیه بخت نخست قهرمانی رقابت ها را حذف کرد

تیم ملی فوتبال روسیه بامداد امروز موفق شد با برتری مقابل هلند به مرحله نیمه نهایی رقابت های یورو 2008 راه یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روسیه برای نخستین بار است که به مرحله نیمه نهایی رقابت های جام ملت های اروپا راه پیدا می کند. این تیم با نام شوروی در نخستین دوره این رقابت ها در سال 1960 به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.

تیم ملی فوتبال روسیه در دیداری که با حضور 40 هزار تماشاگر در ورزشگاه سنت ژاکوب بازل برگزار شد، با نتیجه 3 بر یک مقابل هلند، بخت نخست قهرمانی رقابت های یورو 2008، به پیروزی رسید.

روسیه در دقیقه 56 این دیدار توسط رومن پاولیچنکو به گل رسید و با وجود بازی برتر نسبت به حریف خود، در دقیقه 86 گل تساوی را دریافت کرد. رود فن نیستلروی گل تساوی بخش نارنجی پوشان را وارد دروازه روسیه کرد تا بازی به وقت های اضافه کشیده شود.

تیم روسیه در ادامه، در دقایق 112 و 116 توسط توربینسکی و آرشاوین به گل رسید و در مجموع با نتیجه 3 بر یک حریف خود را شکست داد.

آرشاوین در پایان این دیدار به عنوان برترین بازیکن میدان انتخاب شد.

روسیه روز پنج شنبه در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها با برنده بازی اسپانیا - ایتالیا دیدار خواهد کرد.

تیم های اسپانیا و ایتالیا امشب آخرین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا را برگزار خواهند کرد.

کد مطلب 703433

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