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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۶

زمینه حضور 20 هزار نفر در اعتکاف استان مرکزی فراهم شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: با ایجاد امکانات حضور معتکفین پیش بینی می شود، 20 هزار نفر در اعتکاف امسال در استان مرکز ی شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام احمد رضاییان، صبح امروز در جلسه هماهنگی اعتکاف استان مرکزی افزود: تاکنون 80 مکان اعم از مسجد و حسینیه در استان برای برگزاری اعتکاف آماده شده است که امکان افزایش وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 13 هزار نفر در مراسم اعتکاف در استان شرکت کردند، خاطرنشان کرد: از میان مکانهای آماده شده 27 مورد در اراک و در تمام شهرهای استان مکانهایی پیش بینی شده است.

حجت الاسلام رضاییان با تاکید بر اینکه اکثر استقبال کنندگان از اعتکاف را جوانان تشکیل می دهند، اظهار داشت: 15 سال پیش مراسم اعتکاف تنها در مسجد آقاضیاء الدین اراک و با حضور حدود 90 تا 100 نفر برگزار می شد و امروز با حضور هزاران متقاضی که خود خواهان ایجاد زمینه های برگزاری اعتکاف هستند در استان معتکف می شوند.

وی توجه به اصل اعتکاف فارغ از مسائل فرعی را مورد تاکید قرار داد و گفت: متولیان هر مسجد و مکانی که اعتکاف در آن برگزار است باید زمینه های توجه هر چه بیشتر معتکفین به اصل اعتکاف را که خودسازی است فراهم کنند.

وی تصریح کرد: همچنین برنامه های فرهنگی و عبادی که برای معتکفین اجرا می شود باید دقیق و با رعایت احوالات معتکفین باشد و بخش فرهنگی تبلیغات اسلامی استان باید برنامه ریزی دقیقی در این زمینه صورت دهد.

در ادامه این جلسه شرکت کنندگان با طرح دیدگاههای خود بر برنامه ریزی مناسب در این زمینه تاکید کردند.

کد مطلب 703434

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