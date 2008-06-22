86 درصد از مشترکین برق در کردستان خانگی هستند

محمد مصطفی نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: از 370 هزار مشترکی که در استان کردستان از برق استفاده می کنند، بیش از 86 درصد از آنها را مشترکین خانگی تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: در حاضر روزانه بیش از 636 مگاوات برق توسط نیروگاه گازی سنندج تولید می شود که میزان مازاد تولید استان با توجه به نیاز دیگر مناطق در مدار کشوری قرار خواهد گرفت.

رئیس شرکت توزیع برق استان کردستان عنوان کرد: نیاز استان کردستان در ساعات اوج مصرف از 370 مگاوات بیشتر نیست که بقیه برق تولید به شکه سراسری تزریق می شود.

نجفیان در خصوص تاریکی های اخیر در استان کردستان یادآور شد: با توجه به اینکه تنها 25 درصد از نیروگاه های آبی کشور در مدار تولید قرار دارند و به همین دلیل کشور با کمبود چهار هزار مگاواتی برق روبروست بنابراین بخشی از این کمبود متوجه استان شده و بر اساس طرح وزارت نیرو در ساعاتی از شبانه روز برق مناطق مختلفی از استان قطع می شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود تاریکی در فصل تابستان افزایش خواهد یافت که شاید مدت زمان تاریکی از دو ساعت به بیش از چهار ساعت نیز برسد.

رئیس شرکت توزیع برق استان کردستان یادآور شد: به همین دلیل شرکت توزیع برق استان ضمن اطلاع رسانی در بین مردم و سازمانهای دولتی استان آنها را به صرفه جویی در مصرف برق دعوت کردده است.

وی برنامه های تبلیغی شرکت برق استان را در زمینه کاهش مصرف موفقیت آمیز خواند و گفت: خوشبختانه تاکنون مردم استان در زمینه کاهش مصرف عملکرد خوبی داشته که امیدواریم این موضوع همچنان ادامه داشته باشد.

نجفیان با اشاره به دیگر برنامه های شرکت برق استان در زمینه کاهش مصرف برق در کردستان اظهار داشت: توزیع تراکت و بروشور، ساخت برنامه های مختلف تبلیغی با همکاری صدا و سیمای مرکز کردستان و همچنین تویع گسترده لامپهای کم مصرف که از اواسط هفته جاری آغاز خواهد شد از جمله دیگر برنامه های این شرکت در راستای کاهش مصرف برق در استان به شمار می رود.

رئیس شرکت توزیع برق استان کردستان یادآور شد: متاسفانه مهمترین مشکل ما در کل کشور به ویژه در سطح استان الگوی نامناسب مصرف برق است که این الگو با برنامه های بلند مدت قابل حل خواهد بود و تا زمانی که این الگو تغییر پیدا نکند موفقیتهای ما مقطعی و کوتاه مدت هستند.