"العربیه" ؛ تفرقه افکنی بین مسلمانان و پیشبرد اهداف آمریکا و اسرائیل

این شبکه که با سرمایه یک میلیارد دلار شکل گرفته و برنامه های خود را از دبی پخش می کند؛ در ظاهر برای مقابله با شبکه الجزیره تاسیس شده و 3 هدف عمده را به عنوان استراتژی تبلیغاتی خود قرار داده است .

هدف اول این شبکه توجیه سیاستهای رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه و شکستن قبح عمل برقراری ارتباط با مقامهای این رژیم است که در این زمینه انجام مصاحبه ای طولانی و زنده با نخست وزیر رژیم صهیونیستی، وزیر جنگ،وزیر امور خارجه و اخیرا با رئیس این رژیم اشغالگر، نمونه هایی از این تابوشکنی است .

هدف دوم ایجاد جو روانی و فضاسازی علیه فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران است، زیرا اخبار و تحلیلهای این شبکه به گونه ای تنظیم می شود که این توهم در ذهن ملتهای مطقه شکل می گیرد که ایران همواره درصدد تولید سلاح هسته ای است که این شیوه معمولا از سوی رسانه های صهیونیستی تعقیب می شود.

به موازات آن موضوع خطر موهوم گسترش تشیع وتشکیل هلال شیعی در منطقه با هدف پیشبرد پروژه ناکام ایران هراسی پیوسته مورد توجه این رسانه به ظاهر عربی قرار دارد و هر روز دهها خبر و تحلیل در زمینه خطر تشیع پخش وبر روی سایت عربی و فارسی خود ارسال می کند.

بخش فارسی این شبکه اخیرا با کمک وزارت امور خارجه آمریکا و با استفاده از مترجمان فارسی زبان مقیم آمریکا راه اندازی شده و مستقیما زیر نظر کارشناسان جنگهای روانی آمریکا و با نظارت رایزنی فرهنگی یک کشور عربی در واشنگتن اداره می شود.

پخش مصاحبه و فیلم آدم ربایی های گروهک تروریستی و مزدور "عبدالمالک ریگی" که جنایتهای فجیعی علیه مردم مسلمان و بیگناه ایران در استان سیستان وبلوچستان مرتکب شده؛ اخیرا به طور چشمگیری از این شبکه پخش می شود و این امر نشان می دهد که کارشناسان آمریکا واسرائیل با همکاری چند ژورنالیست سرشناس عرب مشترکا در یک اتاق جنگ روانی فعالیتهای شبکه العربیه را هدایت می کنند.

در حالی که آمریکا مدعی مبارزه با تروریسم است؛ صدای آمریکا و شبکه العربیه هماهنگ با یکدیگر جنایتهای تروریستی گروهک جندالله را علیه مردم سیستان و بلوچستان و نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدامی انقلابی قلمداد می کنند وکلیه امکانات تبلیغاتی خود را در اختیار این گروهک تروریستی قرار می دهند.

طبیعی است تشکیل شبکه مشکوک العربیه معلول حوادثی است که پس از11 سپتامبر 2001 شکل گرفت، زیرا وابستگی عاملان انفجارهای 11 سپتامبر به یک کشور عربی حوزه خلیج فارس و افزایش موج نفرت مردم آمریکا از این کشور نیازمند برنامه ریزی دقیقی بود تا تاثیرات روانی این عملیات به تدریج از ذهن مردم آمریکا زدوده شود.

بنابراین با کمک یکی از شاهزادگان یک کشور عرب منطقه خلیج فارس، شبکه العربیه با هزینه اولیه یک میلیارد دلار واز رهگذر جمع آوری صدها خبرنگار، گوینده ،مفسر ،تحلیلگر و کادر فنی با دستمزدهای کلان شکل گرفت.

اگر چه شاهزاده مزبور با پرداخت میلیاردها دلار به حزب جمهوریخواه آمریکا به عنوان غرامت ناشی از خرابی برجهای دوقلو و بخشی از ساختمان پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) برای همیشه پرونده عملیات 11 سپتامبر را بست، اما یکی از پیش شرطهای آمریکا برای بستن این پرونده، تشکیل یک شبکه ماهواره ای به ظاهر عربی بود که وظیفه این شبکه توجیه سیاستهای آمریکا و اسرائیل در منطقه است.

بنابراین کاملا مشخص بود که حرکت تبلیغاتی این شبکه به کدام سمت و سو خواهد بود، زیرا هم آمریکا وهم رژیم صهیونیستی وجود جمهوری اسلامی ایران و مقاومت اسلامی لبنان و فلسطین را مانع عملیاتی شدن طرح های خود در خاورمیانه می دانند.

در طول جنگ 33 روزه جولای 2006 ارتش رژیم صهیونیستی علیه ملت لبنان، شبکه العربیه به طور آشکار تلاش می کرد تا پیروزی تاریخی رزمندگان حزب الله را کم رنگ و مقاومت اسلامی لبنان را عامل بروز این جنگ معرفی کند.

صدور مکرر فتاوای چند روحانی سلفی گمراه و ضد شیعه علیه حزب الله لبنان از شبکه العربیه ،ماهیت صهیونیستی و وهابی گری این شبکه مخرب را بیش از پیش برملا کرد.

از اتفاقات عجیبی که در طول جنگ 33 روزه لبنان رخ داد این بود که 22 تن از رهبران فرقه گمراه وهابیت از جمله شیخ عبدالله بن جبرین ،شیخ سلمان العوده ،شیخ عبدالرحمن البراک ،شیخ ناصر العمری وشیخ سفر الحوالی با صدور بیانه ای حزب الله را تکفیر کردند.

در اطلاعیه دیگری که این افراد اخیرا منتشر کرده اند و چندین بار نیز از شبکه العربیه در جهت برهم زدن وحدت مسلمانان و اختلاف افکنی میان شیعیان و اهل سنت پخش شد؛ شیعیان را تکفیر وزیارت مراقد مطهر را بدعت وحرام دانسته واز دولتهای منطقه خواسته اند تا از شکل گیری یک دولت شیعه در عراق جلو گیری کنند.

تکفیر حزب الله لبنان از سوی سلفی ها و وهابی ها در حالی صورت می گیرد که این حزب با بهره گیری از ابزار های بومی خود موفق شد برای نخستین بار در تاریخ جنگهای 60 ساله اعراب و اسرائیل، بزرگترین پیروزی را به سود ملتهای عرب رقم بزند تا ملتهای عرب که از شکستهای مفتضحانه سران خود سرشکسته بودند، این بار با دلاوردی حزب الله، سرهای خود را بالا بگیرند.

در حالی که ارتش اسرائیل در جنگ ژوئن 1967 توانست در مدت 6 روز بیش از 80 هزار کیلومتر مربع" 8 برابر مساحت لبنان"، از اراضی کرانه غربی، نوار غزه ،قدس شرقی، صحرای نقب در فلسطین، شرم الشیخ،العریش،صحرای سینا در مصر ، وادی عربه در اردن و جولان سوریه را اشغال کند، در جنگ 33 روزه شکست فاحشی را در برابر مقاومت لبنان متحمل شد.

این پیروزی که با خوشحالی زایدالوصف ملتهای عرب روبرو شد ؛خشم رهبران وهابی ها و سلفی ها را بر انگیخت تا جایی که آنان را به صدور بیانیه ای در محکومیت حزب الله وادار کرد.

از سوی دیگر شبکه العربیه که سخنگوی رسمی وهابی ها است؛پس از اجلاس اخیر دوحه که به توافق طیفهای سیاسی لبنان برای انتخاب یک رئیس جمهور توافقی و تشکیل یک دولت وحدت ملی منجر شد؛ تلاش کرد تا دستاوردهای این اجلاس را کمرنگ جلوه دهد.

نفاق رسانه ای این شبکه در برخورد با مسائل تروریسم و فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران و نقش شیعیان در منطقه و همنوایی این شبکه با تروریستهای جندالله به خوبی نشان می دهد که گردانندگان اصلی و پشت پرده این شبکه آمریکایی ها و صهیونیستها هستند که هدف آنان ایجاد شکاف میان مسلمانان منطقه وتعقیب پروسه ایران هراسی و در نهایت انزوای شیعیان است.