دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت در گفتگو با مهر: حفظ هویت ایرانی نیازمند حراست از ارزشهای اسلامی است

حجت الاسلام محمد حسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از آسیبهایی که معمولاً برای ملتها و همچنین برای قشر جوان آنها در دوران مختلف به ویژه دوران معاصر مشاهده می شود احساس کمبود و به معنای دیگر احساس حقارت و عقب افتادگی است گفت: این احساس از عدم توانایی و نداشتن امکانات و سرمایه ها نشأت می گیرد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) یادآور شد: بیگانگان برای حمایت نظامی و سیاسی از کشور خود در کشورهای اسلامی کارهای فرهنگی انجام داده و تلاش می کنند فرهنگ مردم بومی را بی هویت جلوه داده و فرهنگ خود را مستحکم نشان دهند، این امر در صورت عدم هوشیاری مردم آن سرزمین به بیگانگی از فرهنگ خود و تقلید منتهی می شود.

وی گفت: انقلاب اسلامی که سیاسی، فرهنگی و ریشه ای بود برای استقلال، عزت و اقتدار ملت ایران تلاش کرد و برای مسئله فرهنگ سازی و احیای ارزشهای ایرانی و اسلامی اهتمام ورزید. چرا که پیش از آن هویت ایرانی کاملاً نادیده گرفته شده و هویت اسلامی از بین رفته بود.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت افزود: در آن زمان حتی در معیارهای آکادمیک، رسمی، سیاسی و اجتماعی مسئله فرهنگ به فراموشی سپرده شده بود که برای نمونه می توان به مسئله منع حجاب، ترویج پوشش غربی، سبک معماری غربی، سازماندهی شهری و پیشرفتهای علمی و فرهنگی ایران در گذشته اشاره کرد.

حجت الاسلام اختری تصریح کرد: اما زمانی که اسلام در ایران زنده شد هویت ایرانی هم اهمیت یافت. ما امروز شاهد زنده شدن ارزشهای ایرانی و اسلامی و همچنین تعمیق آنها هستیم که با زیربناهای مهندسی فرهنگی سازمانها و جایگاه های تازه ای برای فرهنگ خود درنظر گرفته ایم، از نظر علمی در جایگاه رفیعی قرار گرفته و از نظام حقوقی خوبی برخوردار هستیم.

وی تأکید کرد: هویت ایرانی اسلامی بایکدیگر منسجم و پیوسته هستند. ایران به پیشرفت اسلام کمک کرده و دانشمندان ایرانی در معرفی معارف و دانش اسلامی سهم مهمی برعده داشته اند و نقش انقلاب اسلامی در این میان انکار ناپذیر است.

وی همچنین با اشاره به پایبندی به ارزشهای اسلامی و اجرای آن برای هویت ایرانی ما نقش بسیار اساسی دارد اظهار داشت: ملت ما ضامن حفظ استقلال کشور است و این امر در پرتو پایبندی به ارزشها و توجه به معیارهای اسلامی شکل می گیرد.

اختری با تأکید بر اینکه حفظ هویت در گرو حفظ اصول و ارزشهای اسلامی و شیعی است، گفت: ما برای شیعیان خارج از مرزهای ایران نیز چنین پیشنهاد داریم که بعد حکومتی از آن جدا می شود. چرا که اسلام به ارزشهای دینی اهمیت داده و به ملیت مسلمانان احترام می گذارد. اسلام به هیچ عنوان خواستار جدا شدن مسلمانان از ملیت خود نیست.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت یادآور شد: بازگشت همه مسلمانان به خود، پایبندی به دین و دستورات ضرورتی برای بازگشت به هویت اصلی و حفظ آن است. ما تلاش می کنیم شیعیان جهان را به ایجاد تشکلهای ملی و اجتماعی تشویق کنیم تا برای رسیدن به حقوق حقه خود در چارچوب قوانین کشوری که در آن زندگی می کنند بکوشند. آنها باید فرهنگ اصلی و معارف اسلامی را شناخته، آن را به دیگران بشناسانند، در راه گسترش آن تلاش کنند و این معارف سرشار را به دیگران ابلاغ کنند.