آمادگی ایران برای میانجیگری در حل مناقشه قره باغ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه "زوراویگ"،"سید علی سقائیان" که در همایش بین المللی "ایران و قفقاز اتحاد و گوناگونی" که در ایروان برگزار شد، سخنرانی می کرد،منطقه قفقاز به عنوان منطقه همسایگی شمالی ایران را دارای موقعیت مهم و حساس جغرافیایی و ژئوپلتیکی دانست .



وی در این سخنرانی به اهمیت منطقه قفقاز و تهدیدهایی مانند قوم گرایی، ناسیونالیسم افراطی، جدایی طلبی، اختلافات مرزی ، نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، نبود ساختارهای مستحکم قانونی، مناقشات منطقه ای مانند اختلافات قره باغ ، آذربایجان و ارمنستان اشاره کرد و گفت : متعاقب فروپاشی شوروی سابق و پیدایش کشورهای جدید در آسیای مرکزی و قفقاز شرایط امنیتی و سیاسی خاصی در منطقه پدیدار گشت که تا قبل از استقلال این کشورها وجود نداشت. کشورهای این منطقه پس از این دوران با هویت جدید خود در معادلات سیاسی در منطقه ظاهر شدند و با توجه به شرایط منطقه جهانی جهت حفظ استقلال و امنیت خود تلاش نموده اند در معادلات امنیتی منطقه ای به دنبال جایگاه خود باشند.



وی در ادامه اظهار داشت : این کشورها در دهه اول استقلال خود پیامدهای ناشی از استقلال و شرایط اولیه استقلال را تجربه نمودند و در همین راستا یکی از چالشهای این کشورها در حوزه امنیت و همچنین اقتصاد، رفع نیازمندیها و مشکلات اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی متمرکز بوده است. در همین راستا با وجود شکل گرفتن سازمانها و نهادهای مختلف جهت همکاریهای منطقه ای در عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی و امنیتی، اما تاکنون ساختار یگانه که بتواند از سویی تمام کشورهای منطقه را در برگیرد و از سوی دیگر مسائل مربوط به امنیت ، اقتصاد و سیاست را در منطقه به گونه ای اساسی مورد توجه قرار دهد هنوز تشکیل نشده است.

سفیر ایران در ادامه گسترش روابط با همسایگان و توسعه همکاریهای منطقه ای را یکی از اهداف کلی و اولویت اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر شمرد و گفت : ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپولیتیکی بسیار ممتاز خود می تواند در راستای توسعه کشورهای منطقه نقش اساسی ایفا نماید.

وی افزود : ایران کشوری است که بین دو بخش دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز در شمال و جنوب قرار گرفته که این وضعیت شرایط خاص ژئواکونومیک برای ایران ایجاد نموده است. بر این اساس نقش جمهوری اسلامی ایران در تولید، انتقال و صادرات انرژی حائز اهمیت فراوانی است با عنایت به طرفیتها وامکانات مذکور و در پرتو سیاست کمک به رشد و شکوفایی اقتصادی و تحکیم صلح و ثبات در منطقه، ایران اقدامات مؤثری با هر یک از کشورهای حوزه قفقاز انجام داده و برنامه های دیگری نیز در دستورکار داده این اقدامات نقش مهمی در تحکیم استقلال امنیت کشورهای منطقه و تامین امنیت انرژی این کشور می تواند، ایفا نماید.



سفیر ایران در ارمنستان در ادامه سخنرانی خود در این کنفرانس گفت : حفظ امنیت، صلح و ثبات در آسیای مرکزی و قفقاز تامین کننده منافع کلیه کشورهای ذینفع و همسایه این منطقه است . رویکرد تهران به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه ای نسبت به تحولات این منطقه همواره موضعی مثبت و اصولی بوده است و سیاست ما از آغاز استقلال این کشورها در همین راستا طراحی و اجرا شده است .



نقش تعیین کننده جمهوری اسلامی ایران در برقراری صلح و ثبات و استقرار دولت جدید در افغانستان، تلاشهای بی دریغ در برقراری آتش بس و انجام گفتگو میان طرفین درگیر در مناقشه قره باغ با رعایت اصل بی طرفی در سالهای اولیه بروز این بحران، تلاشهای موفقیت آمیز برای برقراری صلح در تاجیکستان دعوت از طرفین مناقشه چچن و آبخازیا جهت حل و فصل مسالمت آمیز این بحران ،... کمک به استقرار دولت جدید در عراق اشغال شده همگی نمونه ای از سیاستهای جمهوری اسلام ایران بر مدار گفتگو، تفاهم و همکاری در جهت برقراری و تحکیم امنیت ثبات و صلح درمنطقه محسوب می شود.



تحکیم امنیت و تثبیت منافع منطقه ای در آسیای مرکزی و قفقاز، فارغ از مداخلات و قدرتهای فرامنطقه ای هدفی خردمندانه و واقع بینانه است .

وی در بخش دیگری از سخنرانی خود خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است با توجه به پیچیدگی بحرانهای موجود در منطقه، سپردن نقش بیشتر به این کشورها درجهت روند تامین امنیت، سبب تقویت و ثبات داخلی آنها خواهد شد. بر همین اساس معتقدیم تحکیم امنیت و تثبیت منافع منطقه ای فارغ از مداخلات و قدرتهای فرامنطقه ای هدفی خردمندانه و واقع بینانه است،زیرا قدرتهای فرامنطقه ای به منافع فوری خود می اندیشند در حالی که منافع منطقه ای کشورها همیشگی و دائم است، بنابراین جمهوری اسلامی ایران همواره بر همکاری درون منطقه ای به عنوان بهترین مکانیزم حفظ صلح و ثبات در منطقه تاکید کرده و در این راستا افزایش نظامی گری در منطقه را به نفع مردم منطقه نمی داند.



سفیر ایران در پایان افزود: ایران بار دیگر ضمن تاکید بر لزوم ادامه رایزنی های مستمر درباره مسائل منطقه ای با کشورهای مهم منطقه قفقاز به منظور جلوگیری از فرصت طلبی قدرتهای فرا منطقه ای،آمادگی خود را برای ازسرگیری تلاشهای میانجیگرانه برای حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ با توجه به نقش بی طرفانه خود و کمک به میانجیگران بین المللی برای برقراری صلح و ثبات و توسعه و شکوفایی اقتصاد منطقه ای اعلام می نماید.