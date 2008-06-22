اعزام کمیته ای از کارشناسان نفتی عراق به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر،"محمد الحاج محمود" معاون وزیر امورخارجه عراق با بیان این مطلب به روزنامه الحیات گفت : این وزارتخانه کمیته ای متشکل از کارشناسان فنی برای بررسی سازوکار حل اختلافات موجود درباره میادین نفتی مشترک بین ایران وعراق تشکیل داد.

این مقام عراقی درادامه افزود: کمیته مذکور درحال جمع آوری اطلاعاتی درباره میادین نفتی مشترک و مقدار ورود آن در خاک دو طرف ایران و عراق است تا به این ترتیب راه حل های مناسبی برای حل این مسئله به دست آید.

وی درادامه ابراز امیدواری کرد: دو طرف به توافقنامه مناسبی به منظور تثبیت نقاط مرزی دست یابند.



به گزارش مهر،اخیرا "احمد نصیری" مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت از حضور این شرکت در 3 مناقصه حفاری در عراق خبر داد و گفت: این شرکت به زودی دو دکل حفاری دریایی به ارزش 400 میلیون دلار را خریداری می کند.



وی با بیان اینکه اسناد مناقصه شرکت سرمایه گذاری نفت برای حضور در پروژه های حفاری عراق به این کشور ارسال شده است، اظهار داشت : این پروژه ها شامل حفاری 50 حلقه چاه است که به نظر می رسد پروژه خوبی برای ایران باشد