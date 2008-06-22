به گزارش خبرنگار مهر، فیلم جدید شیامالان که به تازگی در سینماهای آمریکا اکران شده درباره سمی است که باعث از دست رفتن قدرت تکلم، اختلالات فیزیکی و در نهایت مرگ میشود. تشخیص صحت نکات علمی این فیلم که از قضا با استقبال خوب تماشاگران نیز مواجه شده با سمشناسان، اما فدا شدن علم به نفع یک داستان خوب چیزی نیست که تنها منحصر به "اتفاق" باشد.
صحنهای از فیلم "شیوع"
نگاهی به تاریخ سینما نشان می دهد بسیاری از فیلمهای شاخص سینمای فاجعه که در غالب موارد به لحاظ تجاری موفق بودهاند، مضامین علمی را آنطور که خود خواستهاند به تصویر درآوردهاند. نمونه آن فیلمهایی چون "زمینلرزه"، "شیوع"، "گردباد"، "قله دانته"، "برخورد شدید"، "28 روز بعد"، "مرکز زمین"، "روز پس از فردا" و "5/10" است که بررسی اجمالی هر یک از آنها بیشتر مسئله را توضیح میدهد.
1974: "زمینلرزه" تماشاگران را لرزاند
تماشاگرانی که اواسط دهه 1970 برای دیدن فیلم "زمینلرزه" با بازی چارلتن هستن و اوا گاردنر به سینماها رفتند، زلزله را نه تنها را روی پرده دیدند، بلکه در وجود خود نیز حس کردند. سالنهای نمایش این فیلم به بلندگوهای بزرگ مجهز شده بود که با امواج صوتی از پیش طراحی شده به تماشاگران حسی از حضور هنگام وقوع فاجعه را میداد.
به گفته منتقدان جلوههای ویژه فیلم تا حدی موفق بود و صحنههای زلزله نیز مورد تایید زمینشناسان قرار گرفت. داستان "زلزله" مارک رابسن درباره استوارت گراف مهندس ساختمان است که هر چند با همسر خود رمی مشکل دارد، اما از کار کردن با پدر او لذت میبرد. به زودی چند شخصیت دیگر نیز به داستان اضافه میشوند و با وقوع یک زمینلرزه شدید در لس آنجلس که شهر را به ویرانه تبدیل میکند، زندگی این آدمها به هم گره میخورد.
از جمله نکات اشتباه "زمین لرزه" این است که میتوان زلزله را 24 ساعت قبل پیشبینی کرد، در حالی که این مسئله صحیح نیست. ضمن اینکه با وقوع زلزله همه چیز نهایت تا چند لحظه تکان میخورد، نه 9 دقیقه نظیر آنچه در این فیلم میبینیم. تریلر حادثهای "زمینلرزه" با بودجه حدود هفت میلیون دلار ساخته شد و در نهایت به فروشی در حد 80 میلیون دلار دست یافت.
1995: "شیوع" از توقف نامعمول یک ویروس میگوید
تریلر حادثهای "شیوع" به کارگردانی ولفگانگ پترسن درباره یک میمون آفریقایی گریزان است که باعث شیوع ویروسی مرگبار و "ابولا"مانند در شهری در شمال کالیفرنیا میشود و در این بین گروهی محقق با بازی داستین هافمن، رنی روسو و کوبا گودینگ جونیر برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری وارد عمل میشوند.
طرح داستانی زمانی پیچیدهتر میشود که یک ژنرال با نقشآفرینی دانلد ساترلند تصمیم میگیرد همه افراد مبتلا را در یک محل جمع کرده و آنجا را بمباران کند تا به این ترتیب ساخت یک سرم که سالها قبل برای مبارزه با ویروسی مشابه در آفریقا تولید شده بود، همچنان مخفی بماند.
این سرم روی میمون جواب میدهد، اما روی آدمهایی که به ویروس جدید مبتلا شدهاند تاثیر ندارد. محققان در فیلم شیوع" به نتیجه میرسند اگر حیوان را بگیرند، میتوانند آنتیبادیهای جدید درست کنند و دنیا را نجات بدهند، اما در دنیای واقعی کارشناسان معتقدند انتقال آنتیبادی میمون به انسان نامحتمل است. با این حال تماشاگران به این نقص علمی توجه نکردند و "شیوع" در دنیا 190 میلیون دلار فروخت.
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