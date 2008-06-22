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۲ تیر ۱۳۸۷، ۸:۵۷

با رای هیات نظارت بر مطبوعات

روزنامه «تهران امروز» لغو امتیاز شد

روزنامه «تهران امروز» لغو امتیاز شد

دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات شنبه شب اعلام کرد روزنامه «تهران امروز» لغو امتیاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اطلاعیه دریافت شده ، در جلسه شنبه شب مورخ 1/4/87 به استناد تبصره ماده 11 قانون مطبوعات که مقرر می‌دارد در صورتی که صاحب ‌پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده 9 این قانون را فاقد شود به تشخیص هیئت نظارت مقرر در ماده 10 و با رعایت تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌شود و مستنداً به بند یکم قسمت «ب» ماده 9 همین قانون، پروانه نشریه «تهران امروز» لغو شد.

همچنین در پی درج مطالب روز شنبه ویژه‌نامه سوم تیر روزنامه «تهران امروز» ، مدیر مسئول این روزنامه به دادسرای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت احضار شد. 

کد مطلب 703466

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