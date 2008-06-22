روزنامه «تهران امروز» لغو امتیاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اطلاعیه دریافت شده ، در جلسه شنبه شب مورخ 1/4/87 به استناد تبصره ماده 11 قانون مطبوعات که مقرر می‌دارد در صورتی که صاحب ‌پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده 9 این قانون را فاقد شود به تشخیص هیئت نظارت مقرر در ماده 10 و با رعایت تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌شود و مستنداً به بند یکم قسمت «ب» ماده 9 همین قانون، پروانه نشریه «تهران امروز» لغو شد.

همچنین در پی درج مطالب روز شنبه ویژه‌نامه سوم تیر روزنامه «تهران امروز» ، مدیر مسئول این روزنامه به دادسرای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت احضار شد.

