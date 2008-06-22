جوایز دلاری تور بین المللی مازندران باید افزایش یابد

سید تقی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر بدون ذکر رقم کنونی این جوایز افزود: برای اینکه کشورهای صاحب نام دوچرخه سواری جهان در این تور شرکت کنند نیاز است جوایز دلاری افزایش یابد.

وی اظهار داشت: برای حضور تیمهای صاحب نام دوچرخه سواری جهان در این تور باید بلیت رفت و برگشت این تیم ها تامین شود تا انگیزه هزینه آنها برای شرکت افزایش یابد.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه استقبال کشورهای خارجی برای شرکت در تور بین المللی دوچرخه سواری مازندران مطلوب و رو به رشد است.

به گفته خدادادی، برگزاری این مسابقات زمینه ای است تا ورزشکاران به ویژه دوچرخه سواران مازندرانی جذب این ورزش و مسابقات شوند.

وی با اشاره به اینکه هشت دوچرخه سوار مازندرانی در قالب دو تیم الف و ب در این دوره رقابت ها شرکت دارند، افزود: در مرحله دوم این رقابت ها، دوچرخه سواران مازندرانی، مقام ششم را کسب کردند.

رئیس هیئت دوچرخه سواری مازندران بیان داشت: در مرحله چهارم و پنجم این رقابت ها، امیدواریم ورزشکاران مازندرانی مقام کسب شده قبلی را ارتقاء دهند و با مقام های برتر این مسابقات دست یابند.

14 تیم داخلی و خارجی در پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری مازندران شرکت دارند.