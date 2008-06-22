دکتر علیرضا فروغی مسئول مرکز پژوهشهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی صبح امروز در نشست خبری "معرفی فعالیتهای پایگاه داده های فرهنگی دینی مرکز پژوهشهای دین" با اشاره به اینکه پژوهشکده های بی شماری فعالیت می کنند که دربرگیرنده پژوهشهای کیفی دین هستند، اظهار داشت: این پایگاه گردآوری داده ها و توصیف فرا تحلیلی داده هاست.

وی یادآور شد: صدها پژوهشکده در شهرهای مختلف در زمینه مباحث دینی فعالیت می کنند، اما در سازمان تبلیغات اسلامی نیازمند مرکزی بودیم که در آن پژوهشهای دینی را ساماندهی شوند.

فروغی با یادآوی اینکه فعالیت پایگاه از سال 1385 آغاز، اما 21 آذر ماه به صورت رسمی افتتاح شد، تصریح کرد: از آن زمان اقدام به گردآوری مباحث اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کرده ایم. با توجه به اینکه در استفاده از آمار و ارقام در فقر بسیاری به سر می بریم و اولویت اول کشور اقتصادی است، با فقر آماری در این خصوص رو به رو هستیم و در حوزه اجتماعی، فرهنگی و دین این فقر بیشتر دیده می شود.

مسئول مرکز پژوهشهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه مرکز پژوهشهای دین در سه حوزه فعالیت خواهد کرد که یکی پژوهشهای نظری، دیگری پژوهشهای پیمایشی و سوم پایگاه داده های فرهنگی دینی است که ارتباط میان سه بخش مذکور وجود دارد، یاد آور شد: بنابراین از میان سه حوزه ابتدا حوزه سوم را افتتاح کرده ایم و بر اساس آن داده های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی گردآوری شده است .

وی با اشاره به اینکه تاکنون اطلاس مساجد کشور و اطلس تشکلهای دینی ارائه شده است، گفت: قرار است که اطلس حوزه های علمیه و روحانیون و همچنین تشکلها و انجیوهای دینی نیز ارائه شوند.

فروغی با اشاره به اینکه این پایگاه ابزاری برای کمک به مدیران است تا بخشهایی را که با آسیبهای اجتماعی، دینی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی رو به رو هستند را از بین ببرد، گفت: کار کردن بر اساس اعداد و ارقام صحیح نتیجه مثبت می دهد و دوره کارهای انتزاعی، ذهنی و ذوقی به سر آمده است، از این رو در حوزه فرهنگی دینی دستگاهی است که مدیریت فرهنگی دینی می کند و همچون کلاف به هم مرتبط است و اجزای آن از هم جدا نیست .

مسئول این مرکز پژوهشهای با بیان اینکه پایگاه به عنوان طرحی ملی دارای بیش از 10 هزار مقاله در حوزه دین(داخلی و خارجی) است که آنها را از سال 2000 به بعد جمع آوری کرده است، اظهار داشت: این پایگاه هنوز به صورت آنلاین راه اندازی نشده ، اما برای استفاده مدیران، کارشناسان، پژوهشگران حوزه دین و عموم مردم به زودی راه اندازی خواهد شد.