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۲ تیر ۱۳۸۷، ۹:۴۴

مصوبه هیئت دولت برای عدم قطعی برق در روزهای برگزاری کنکور

مصوبه هیئت دولت برای عدم قطعی برق در روزهای برگزاری کنکور

رئیس سازمان سنجش در زمینه قطعی برق در روزهای کنکور با توجه به اعلام جدول قطعی برق در تیر گفت: با مصوبه هیئت دولت در سه روز 6، 7 و 8 تیر برق کشور قطع نخواهد شد و داوطلبان کنکور بدون نگرانی می توانند در حوزه های امتحانی به رقابت علمی بپردازند.

دکتر عبدالرسول پورعباس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برق کشور طی ساعات 7 صبح تا 7 شب روزهای آزمون قطع نخواهد شد.

وی افزود: از این رو داوطلبان می توانند بدون نگرانی از قطعی برق با نور مناسب و در فضایی آرام با وجود سیستمهای سرمایشی مناسب در تمامی حوزه ها در آزمون شرکت کنند.

رئیس سازمان سنجش سئوالات درباره سئوالات کنکور امسال گفت: سئوالات کنکور 87 مفهومی است داوطلبان باید حواس خود را تنها روی مطالب کتابهای درسی متمرکز کنند تا بتوانند ضریب قبولی خود را بالاتر ببرند.

به گزارش مهر، کنکور سراسری سال 87 طی روزهای 6، 7 و 8 تیرماه برگزار می شود و طبق برنامه تعیین شده، داوطلبان گروه علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه 6 تیرماه، داوطلبان گروه هنر بعدازظهر پنجشنبه 6 تیرماه، داوطلبان گروه علوم تجربی صبح جمعه 7 تیرماه، داوطلبان گروه زبانهای خارجی بعدازظهر جمعه 7 تیرماه و داوطلبان گروه علوم انسانی صبح شنبه 8 تیرماه به رقابت با یکدیگر می پردازند.

کد مطلب 703473

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