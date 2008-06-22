مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی به مهر خبر داد: تصویب 8 برنامه درسی دانشگاهی با همکاری قوه قضاییه در وزارت علوم

دکتر رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعامل مسمتر با کارفرمایان، دستگاههای اجرایی و بازار کار با هدف به روز کردن برنامه های درسی و تناسب توانایی دانش آموختگان دانشگاهها با نیازهای جامعه و بازار کار صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: سال گذشته به تمام دستگاهها مکاتبه کردیم که به چه تخصصی نیاز دارند و آنها نیز نیازهای خود را به وزارت علوم اعلام کردند هم اکنون کمیته های برنامه ریزی برای این نیازها، برنامه های درسی موجود را بازنگری و یا سرفصل جدید درسی تهیه می کنند.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: بدین ترتیب نیازسنجی صورت گرفته و تعامل ادامه خواهد یافت و بسیاری از برنامه های میان رشته ای نیز در همین راستا تدوین و به تصویب رسیده ست.

وی اظهار داشت: ما در حال حاضر 8 برنامه با هماهنگی قوه قضاییه در رشته های حقوق تصویب کرده ایم و بر اساس آن رشته های کارشناسی ارشد حقوق شرکتهای تجاری، کارشناسی ارشد کاراستر در نظام اطلاعاتی ثبت املاک، کارشناسی ارشد حقوق مالی اقتصادی، کارشناسی ارشد سردفتری اسناد رسمی، کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک، کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان از سال آینده در دانشگاهها ایجاد می شوند.

برزویی کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی، کارشناسی ارشد تاریخ با گرایش مطالعات خلیج فارس، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی و کارشناسی ارشد انرژی و معماری را مثالهای دیگری از نیازسنجی وزارت علوم با همکاری دستگاههای اجرایی برای ایجاد رشته های موردنیاز جامعه و بین رشته ای دانست و گفت: این رشته ها نیز به تصویب رسیده اند و دانشگاههای مجری به زودی در این رشته ها دانشجو می پذیرند.