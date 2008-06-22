برخورد وزارت بهداشت با عدم حضور تمام وقت اساتید در رشته های فوق تخصص

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر کامران باقری لنکرانی در نشستی با هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر تعداد دانشجو، تعداد اساتید و مراکز تحقیقاتی و درمانی بزرگترین دانشگاه علوم پزشکی کشور است و به همین دلیل از این دانشگاه توقع می رود که با هم افزایی و همسویی بیشتر مجموعه فعالیت های خود را در زمینه های متعدد پیگیری کنند اما دانشگاه نتوانسته از تمام ظرفیتهای خود به نحو مطلوب استفاده کند.

وی افزود: تحقیقات فصل مهمی در دانشگاهها است اما در این زمینه حرکت رسالت مدار، هفدمند و همسو کردن در بخش تحقیقات ضروری است .

وزیر بهداشت یادآور شد: زمانی که دانشگاهها از همکاری بین المللی صحبت می کنند باید متوجه باشند که نباید به نمونه جمع کن خارجی ها بدل شوند و در این راه منفعت کشور را نیز در نظر گیرند و موضوع دو طرفه باشد. دانشگاههای کشور ما به حدی از بلوغ علمی رسیده است که بتواند سهم خود را در تولیدات علمی مشخص کند.

وی تأکید کرد: به عنوان وزیر بهداشت قبول دارم که کمبود بودجه داریم و دفاعی نیز در قبال این مسئله ندارم اما باید توجه داشت که کمبود اعتبار برای همه جا وجود دارد. اما این وظیفه دانشگاه است که بتواند از خارج از دانشگاه منابع درآمد جدیدی پیدا کند.

باقری لنکرانی با انتقاد از نحوه آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: با وجود اینکه فعالیت های بسیار خوبی در این دانشگاه صورت گرفته و با وجود افزایش 38 درصدی اعتبارات آموزشی این دانشگاه نسبت به سال گذشته، خروجی این دانشگاه نسبت به ورودی آن قابل توجه نیست.

وی گفت: ورودی دانشگاه علوم پزشکی تهران بهترین های کنکور و المپیادهای علمی کشور هستند و بالاترین نسبت استاد به دانشجو را در این دانشگاه داریم اما زمانی که وارد فرآیند آموزش می شویم و میزان حضور تمام وقت اساتید، میزان تماس موثر آموزشی و میزان رضایتمندی را مشاهده می کنیم متوجه می شویم که آنچنان رضایت بخش نیست.

وزیر بهداشت افزود: قبولی در دوره دستیاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران در حد نام این دانشگاه نیست و این به معنی آن است که باید برای آموزش وقت بیشتری بگذاریم و این در حالی است برخی اساتید کم وقت می گذارند.

وی اظهار داشت: یکی از نگرانی های من به عنوان وزیر بهداشت این است که می بینم عده ای جلوی آبرومند شدن بخش دولتی می ایستند و نمی گذارند خدمات رسانی بهتر شود. در برخی مواقع افراد را با ظاهر بخشهای دولتی به سوی خارج از آن مرکز درمانی سوق می دهند.

باقری لنکرانی گفت: قبول ندارم که تنها مشکل تعرفه است بلکه توقع این است که می توان با برنامه ریزی صحیح و توجه به نمونه های موفق بودجه و فعالیت تمام وقتی اعضای هیئت علمی را مدیریت کرد و اگر نیازی به مصوبه وزارت بهداشت نیز دارد می توانند صاحبنظران پیشنهاد خود را ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت های خوبی در دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال انجام است اما از ضعف اطلاع رسانی نیز رنج می برد و می توان این مسئله را با خبرهای خوب جبران کرد.