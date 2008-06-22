معاون وزیربهداشت به مهرخبرداد: خودکفایی کشور در رادیوداروها / تولید چشمه رادیواکتیو در کشور

دکتر رسول دیناروند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همواره این گونه بوده است که وقتی یک فرآورده دارویی در کشور تولید می شود واردات آن تا مدتی قطع نمی شود و همزمان تا میزان 20 درصد بازار، واردات وجود دارد و علت آن نیز این است که بازار دچار چالش نشود.

وی در خصوص موضوع عدم فروش رادیوداروها به ایران خاطرنشان کرد: فرآورده های پزشکی هسته ای و یا رادیوداروهای کشور در گذشته به این شکل تولید می شد که چشمه رادیواکتیو را وارد کشور می کردیم و در داخل فرمولاسیون صورت می گرفت. سپس به مراکز پزشکی هسته ای ارائه می شد.

دیناروند اضافه کرد: چند رادیو دارو نیز به صورت فرموله شده از خارج از کشور وارد می شد.

وی یادآور شد: در سال گذشته با توجه به سخت گیری هایی که در این زمینه برای کشور ما وجود داشت ما در مدت چند ماه در این زمینه با وقفه و کمبود مواجه شدیم اما خوشبختانه پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای موفق شد که تولید چشمه رادیواکتیو را نیز در داخل کشور به انجام برساند.

معاون وزیر بهداشت گفت: چشمه رادیواکتیو یا مولیبیدن در کشور تولید شده است که انحصاراً مصرف رادیودارویی دارد و پس از آن ژنراتور مربوطه هم در کشور تولید شد و به مراکز پزشکی هسته ای در کشور عرضه شد.

وی اضافه کرد: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای برای رفع نیاز کشور توانایی تولید را دارد اما وزارت بهداشت برای اطمینان مراکز پزشکی هسته ای واردات از خارج از کشور را هیچگاه قطع نکرده است و 20 تا 30 درصد بازار به صورت واردات از خارج از کشور تامین می شود.