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۲ تیر ۱۳۸۷، ۹:۴۳

معاون وزیربهداشت به مهرخبرداد: خودکفایی کشور در رادیوداروها / تولید چشمه رادیواکتیو در کشور

معاون وزیربهداشت به مهرخبرداد: خودکفایی کشور در رادیوداروها / تولید چشمه رادیواکتیو در کشور

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت با بیان اینکه کشور موفق به تولید چشمه رادیواکتیو شده است، گفت: هر چند شرکتهای خارجی فروش فرآورده های رادیودارو و پزشکی هسته ای به ایران را قطع نکرده اند اما ما به خودکفایی لازم در تولید این فراورده ها دست یافته ایم.

دکتر رسول دیناروند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همواره این گونه بوده است که وقتی یک فرآورده دارویی در کشور تولید می شود واردات آن تا مدتی قطع نمی شود و همزمان تا میزان 20 درصد بازار، واردات وجود دارد و علت آن نیز این است که بازار دچار چالش نشود.

وی در خصوص موضوع عدم فروش رادیوداروها به ایران خاطرنشان کرد: فرآورده های پزشکی هسته ای و یا رادیوداروهای کشور در گذشته به این شکل تولید می شد که چشمه رادیواکتیو را وارد کشور می کردیم و در داخل فرمولاسیون صورت می گرفت. سپس به مراکز پزشکی هسته ای ارائه می شد.

دیناروند اضافه کرد: چند رادیو دارو نیز به صورت فرموله شده از خارج از کشور وارد می شد.

وی یادآور شد: در سال گذشته با توجه به سخت گیری هایی که در این زمینه برای کشور ما وجود داشت ما در مدت چند ماه در این زمینه با وقفه و کمبود مواجه شدیم اما خوشبختانه پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای موفق شد که تولید چشمه رادیواکتیو را نیز در داخل کشور به انجام برساند.

معاون وزیر بهداشت گفت: چشمه رادیواکتیو یا مولیبیدن در کشور تولید شده است که انحصاراً مصرف رادیودارویی دارد و پس از آن ژنراتور مربوطه هم در کشور تولید شد و به مراکز پزشکی هسته ای در کشور عرضه شد.

وی اضافه کرد: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای برای رفع نیاز کشور توانایی تولید را دارد اما وزارت بهداشت برای اطمینان مراکز پزشکی هسته ای واردات از خارج از کشور را هیچگاه قطع نکرده است و 20 تا 30 درصد بازار به صورت واردات از خارج از کشور تامین می شود.

کد مطلب 703484

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