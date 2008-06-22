حجت الاسلام علی دارابی مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تفاهمنامه ای میان سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان آموزش و پرورش منعقد شد، اظهار داشت: قرار است 10 کتاب تخصصی علوم و معارف اسلامی تا قبل از آغاز سال تحصیلی جدید تألیف شود، اما به خاطر تغییر سیستم مدیریتی هنوز به جمع بندی نهایی دست نیافته ایم .

وی با اشاره به اینکه کارگروههای تألیف از طرف سازمان تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش تشکیل شد، تصریح کرد: رشته علوم و معارف اسلامی در مقطع متوسطه دارای بخش عربی تخصصی است که باید یک تخصص نسبی در حوزه ادبیات عرب به خاطر آشنایی با متون دینی عرب ایجاد شود و بخش دیگر شامل کتب اخلاق برای پایه های اول، دوم و سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی متناسب با رشد علمی دانش آموزان است که باید به حوزه اخلاق و عرفان توجه شود.

حجت الاسلام علی دارابی با تأکید بر اینکه این تألیفات در حوزه علوم قرآنی صورت می گیرند شامل تجوید، تفسیر و آشنایی با مفاهیم قرآن است، یادآور شد: تألیف در زمینه تاریخ اسلام به خاطر نگاه بینابین دانشگاه و دبیرستان که نه نگاه سطحی به تاریخ اسلام داشته باشد و نه فوق تخصصی و همچنین دارای محتوایی غنی باشد .

مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا با بیان این نکته که سازمان تبلیغات اسلامی کارگروهی را تشکیل داد که از صاحبنظران در حوزه علوم و معارف اسلامی و همچنین مدیران و مؤسسان مدارس معارف اسلامی دعوت به عمل آورد تا نسبت به جمع بندی نظرات و کارشناسی دبیران این دروس نظراتی را ارائه کنند و این کتابها تألیف شوند، افزود: این افراد بر نقاط ضعف و قوت این دروس تسلط داشتند و با توجه به نظرات دبیران و نخبگان علوم اسلامی که فارغ التحصیلان دبیرستان بوده اند، توانستیم به افقی دست یابیم که تألیف این کتابها با یک حرکت جدی با رعایت سرعت و کیفیت انجام گیرد .

وی با تأکید بر اینکه انتشار کتابهای حوزه با 5 هزار تیراژ انجام می شود و با توجه به گسترش مدارس در مناطق مختلف همه ساله باید تعداد آنها افزوده شود، یاد آور شد: در گذشته متون درسی که تدریس می شد از کتابهای شهید مطهری بود که هم اکنون نیز از آثار استاده بهره مند می شویم، اما برخی از کتابهای استاد نوارهای سخنرانی او است و نیازبه ویرایش جدید دارند تا با استاندارهای کتب درسی منطبق شوند .

حجت الاسلام دارابی برخی از کتابهایی را که پیش از این در این مدارس تدریس می شود مربوط به کتابهای دوره تربیت معلم خواند و گفت: این کتابها باید برای دوره دبیرستان تنظیم می شد که متناسب با درک و معرف دانش آموزان باشد و یا از کتابهایی استفاده می شد که در حوزه های علمیه تدریس و غنای علمی خود را داشت که چون رشته معارف با ادبیات و علوم انسانی و تربیت معلم و حوزه علمیه تلفیق شده است از این رو برای دانش آموزان بسیار سخت بود بنابراین تألیف این کتابها ساماندهی و انظباط علمی ایجاد کرد.

مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا نقش دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی که نقش میانی آموزش و پرورش و حوزه علمیه قم دارند، را مهم خواند و افزود: نوجوانان و جوانان مستعد در رشته علوم و معارف اسلامی می توانند مقدمه ای برای ورود تخصصی تر در این حوزه داشته باشند و سعی شده است این کتابها جوابگوی نیازهای علمی، دینی و فرهنگی جوانان کشور باشد .