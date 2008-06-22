سرانجام آیین نامهMMS/تصویب آیین نامه حمایت ازفعالان حوزه فرهنگ دیجیتال

بهنام ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از اقدامات دفتر امور زیربنایی شورای عالی فناوری اطلاعات در سال گذشته همکاری با تیم تدوین کننده طرح سند علمی کشور بود که قرار است در سال جاری این سند مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در این طرح نقاط علمی کشور مانند دانشگاهها و سازمانهای پژوهشی و تحقیقاتی مشخص خواهند شد.

معاون دفتر امور زیربنایی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور خاطرنشان کرد: پیش نویس آیین نامه ارائه خدمات SMS و MMS توسط دفتر امور زیر بنایی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تدوین شده که در این آیین نامه حدود و حریم مشترکان و تقاضاهای آنها در زمینه ارائه خدمات پیام کوتاه و MMS مشخص شده است. این آیین نامه بعد از بررسی دکتر سلیمانی وزیر ارتباطات به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال شده است که با بررسی کمیسیون تنظیم مقررات به زودی به اپراتورهای کشور اعلام خواهد شد.

وی در مورد آیین نامه دیتا سنترها اضافه کرد: در سال گذشته آیین نامه جدید تاسیس و بهره برداری IDC ها (دیتا سنترها) در جهت گسترش و توسعه این حوزه تدوین شد که هنوز هم جهت بررسی و مطالعه نزد دکتر سلیمانی وزیر ارتباطات است.

معاون دفتر امور زیر بنایی شورای عالی IT افزود: تدوین پیش نویس لایحه SPAM و پیامهای ناخواسته و لایحه جرایم رایانه ای با همکاری معاونت حقوقی وزارت دادگستری کشور به پایان رسیده که این آیین نامه هم به زودی ابلاغ خواهد شد.

وی اظهار داشت: ما در سال گذشته با همکاری وزارت ارشاد پیش نویس آیین نامه اجرایی بند "ط" ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه را تنظیم کردیم - بند "ط" ماده 104 به کسانی که تمایل به انجام کارهای فرهنگی در حوزه دیجیتال هستند اشاره می کند -که این آیین نامه نیز اکنون به تصویب هیئت دولت رسیده و در حال است.

ولی زاده در ادامه افزود: طبق تعامل ما با سازمان استاندارد کشور پیشنهاد شده که به جای نوشتن پیش نویس استاندارد حوزه IT کشور، استانداردهای بین المللی فناوری اطلاعات را به عنوان استاندارد ملی قرار دهیم و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کنیم. این یکی از برنامه های مهم ما در زمینه سامان دهی این حوزه است.