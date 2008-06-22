فاز اول بیمه هنرمندان صنایع دستی از اول شهریورماه اجرا می شود

وی ادامه داد: اطلاعات این بانک به روز است و بر اساس آن، فاز اول بیمه هنرمندان اجرا خواهد شد و در این مرحله ، تنها هنرمندان معرفی شده در این بانک بیمه می شوند.
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری افزود: بیمه نبودن هنرمندان صنایع دستی موجب بی انگیزه بودن این هنرمندان و به وجود آمدن مشکلات بسیاری برای این قشر شده است.
هاتفی با اشاره به مشکلات هنرمندان شاغل در این حوزه گفت: شاغلان فعال در حوزه صنایع دستی همواره با مشکلات زیادی از جمله نداشتن بیمه، نبود بازار کار برای ارائه محصولات و وجود واسطه ها برای فروش تولیدات خود مواجه بودند که در این راستا، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نهایت تلاش خود را برای حل مشکلات این هنرمندان انجام خواهد داد.
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