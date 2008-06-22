فاز اول بیمه هنرمندان صنایع دستی از اول شهریورماه اجرا می شود

"حسین هاتفی فارمد" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بزرگ ترین مشکلی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای بیمه کردن هنرمندان صنایع دستی داشت، نبود اطلاعات کافی از هنرمندان شاغل در این حوزه بود. اما با تهیه بانک اطلاعاتی صنایع دستی این مشکل تا حدودی برطرف شد.

وی ادامه داد: اطلاعات این بانک به روز است و بر اساس آن، فاز اول بیمه هنرمندان اجرا خواهد شد و در این مرحله ، تنها هنرمندان معرفی شده در این بانک بیمه می شوند.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری افزود: بیمه نبودن هنرمندان صنایع دستی موجب بی انگیزه بودن این هنرمندان و به وجود آمدن مشکلات بسیاری برای این قشر شده است.

هاتفی با اشاره به مشکلات هنرمندان شاغل در این حوزه گفت: شاغلان فعال در حوزه صنایع دستی همواره با مشکلات زیادی از جمله نداشتن بیمه، نبود بازار کار برای ارائه محصولات و وجود واسطه ها برای فروش تولیدات خود مواجه بودند که در این راستا، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نهایت تلاش خود را برای حل مشکلات این هنرمندان انجام خواهد داد.