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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۰

سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت اقتصاد منصوب شد

طی حکمی از سوی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید مجتبی علوی به عنوان سرپرست دفتر روابط عمومی این وزارتخانه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در حکم سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به علوی آمده است: با توجه به توانمندی های ارزنده ، شما به عنوان سرپرست دفتر روابط عمومی وزارتخانه منصوب می شوید.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید مجتبی علوی دارای دکترای مدیریت تبلیغات چند رسانه ای بوده و 20 سال سابقه روزنامه نگاری ، تهیه کنندگی در صدا وسیما، پژوهش و تحقیقات علمی در روابط عمومی از جمله سوابق وی درامور رسانه ای و اطلاع رسانی است.

وی پیش از این مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت صدا و سیما کارشناس ارزیاب سیمای استانها ، مشاور عالی و رئیس  شورای سیاستگذاری کنفدراسیون روابط عمومی کشورهای اسلامی و رئیس شورای سیاستگذاری و سردبیر روزنامه آرمان روابط عمومی بوده است.

کد مطلب 703498

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