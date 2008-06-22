سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت اقتصاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در حکم سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به علوی آمده است: با توجه به توانمندی های ارزنده ، شما به عنوان سرپرست دفتر روابط عمومی وزارتخانه منصوب می شوید.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید مجتبی علوی دارای دکترای مدیریت تبلیغات چند رسانه ای بوده و 20 سال سابقه روزنامه نگاری ، تهیه کنندگی در صدا وسیما، پژوهش و تحقیقات علمی در روابط عمومی از جمله سوابق وی درامور رسانه ای و اطلاع رسانی است.

وی پیش از این مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت صدا و سیما کارشناس ارزیاب سیمای استانها ، مشاور عالی و رئیس شورای سیاستگذاری کنفدراسیون روابط عمومی کشورهای اسلامی و رئیس شورای سیاستگذاری و سردبیر روزنامه آرمان روابط عمومی بوده است.