وضعیت آب مصرفی شهروندان مازندران مطلوب است

محمد علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آب مورد نیاز شهروندان مازندرانی از 215 حلقه چاه و بیش از 200 دهنه چشمه تامین می شود افزود: پارسال شش حلقه چاه در شهرهای مازندران حفر و به شبکه توزیع آب استان اضافه شد.

وی با بیان اینکه حفر 20 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق در شهرهای استان در حال اجراست، تصریح کرد: با بهره برداری از این چاه ها مشکل کم آبی احتمالی هم در استان رفع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری مازندران با بیان اینکه در صدد هستیم از آب سدها هم برای تامین آب شرب شهروندان استفاده کنیم، گفت: هم اکنون کار انتقال بخشی از آب سد شهید رجایی برای استفاده شهروندان ساروی در حال اجرا است.

سلیمی در خصوص اطمینان داشتن شهروندان مازندرانی از آب مصرفی تاکید کرد: در همه شهرهای استان آزمایشگاه های وی‍ژه سنجش آب وجود دارد.

وی با بیان اینکه آب ارائه شده به مردم سالم و کاملا بهداشتی است همچنین به اجرای فاضلاب در شش شهر مازندران اشاره کرد.

وی تصریح کرد: فاضلاب شهر تنکابن دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

به گفته سلیمی، از سال آینده با اعتبار بانک جهانی کار اجرایی فاضلاب شهرهای آمل، قائم شهر و محمود آباد هم آغاز خواهد شد.