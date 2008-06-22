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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۴۴

وضعیت آب مصرفی شهروندان مازندران مطلوب است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر عامل آب و فاضلاب شهری مازندران گفت: با وضعیتی که از میزان آبدهی منابع آبی استان و مصرف مشترکان وجود دارد آب مصرفی شهروندان مازندران در وضعیت مطلوبی است.

محمد علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آب مورد نیاز شهروندان مازندرانی از 215 حلقه چاه و بیش از 200 دهنه چشمه تامین می شود افزود: پارسال شش حلقه چاه در شهرهای مازندران حفر و به شبکه توزیع آب استان اضافه شد.

وی با بیان اینکه حفر 20 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق در شهرهای استان در حال اجراست، تصریح کرد: با بهره برداری از این چاه ها مشکل کم آبی احتمالی هم در استان رفع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری مازندران با بیان اینکه در صدد هستیم از آب سدها هم برای تامین آب شرب شهروندان استفاده کنیم، گفت: هم اکنون کار انتقال بخشی از آب سد شهید رجایی برای استفاده شهروندان ساروی در حال اجرا است.

سلیمی در خصوص اطمینان داشتن شهروندان مازندرانی از آب مصرفی تاکید کرد: در همه شهرهای استان آزمایشگاه های وی‍ژه سنجش آب وجود دارد.

وی با بیان اینکه آب ارائه شده به مردم سالم و کاملا بهداشتی است همچنین به اجرای فاضلاب در شش شهر مازندران اشاره کرد.

وی تصریح کرد: فاضلاب شهر تنکابن دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

به گفته سلیمی، از سال آینده با اعتبار بانک جهانی کار اجرایی فاضلاب شهرهای آمل، قائم شهر و محمود آباد هم آغاز خواهد شد.

کد مطلب 703499

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