تیم ملی بسکتبال فردا به کشور باز می گردد / پیگیری تمرینات در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال ایران که از 25 خردادماه اردوی تدارکاتی خود را در کشور استرالیا آغاز کرد به ترتیب در سه شهر پرث، آدلاید و ملبورن به مصاف تیم ملی کشور میزبان رفت و در هر سه بازی با اختلاف امتیاز 19، 44 و 23 متحمل شکست شد.

تیم ملی بسکتبال فردا از طریق امارات به کشورمان باز می گردد تا با ادامه تمرینات در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی خود را آماده سفر به کرواسی و اسلوونی کند.

طبق برنامه از پیش اعلام شده تیم ملی بسکتبال هفته آینده تهران را به مقصد کروواسی ترک می کند اما هنوز برنامه رایکو ترومن سرمربی تیم ملی بسکتبال برای زمان آغاز تمرینات در تهران اعلام نشده است.

تیم ملی بسکتبال اولین تیم ایرانی اعزامی به پیکارهای المپیک 2008 پکن است.

تیم ملی بسکتبال کشورمان - تیم قهرمان آسیا - در گروه A مسابقات المپیک 2008 پکن با تیم های لیتوانی، آرژانتین، روسیه و استرالیا همگروه شد.

همچنین در گروه B این مسابقات تیم بسکتبال چین، میزبان المپیک با تیم های بسکتبال آمریکا، آنگولا و اسپانیا همگروه شد.

مسابقات بسکتبال المپیک در قالب دو گروه 6 تیمی برگزار می شود که تیم ششم گروه A و تیم های پنجم و ششم گروه B پس از آخرین مسابقات انتخابی بسکتبال المپیک که تیرماه سال جاری در شهرهای آتن و مادرید برگزار می شود، انتخاب خواهند شد.