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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۸

حماس:

آمریکا فلسطینی ها را بر ضد یکدیگر تحریک می کند

آمریکا فلسطینی ها را بر ضد یکدیگر تحریک می کند

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)، دولت آمریکا را به دست داشتن در اختلافات داخلی فلسطینی ها و حمایت از یک گروه فلسطینی بر ضد گروه دیگر با هدف برهم زدن وحدت آنها متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، سامی ابوزهری سخنگوی رسمی جنبش حماس در بیانیه ای مطبوعاتی سخنان اخیر سرکنسول آمریکا در حاشیه فارغ التحصیلی شماری از نیروهای امنیتی فلسطین در اریحا را به شدت محکوم کرد.

سرکنسول آمریکا گفته بود که هدف از آموزش این نیروها حمایت از تشکیلات خودگردان و مبارزه با تروریسم(مقاومت بر ضد اشغالگری) در منطقه است.

ابوزهری در ادامه گفت : چنین اظهاراتی بر این نکته تاکید دارد که دولت آمریکا هیچ ارزشی برای اتحاد و همدلی گروههای فلسطینی قائل نیست و تلاش می کند تا فلسطینی ها را به سوی تنش و برخورد نظامی سوق دهد.

سخنگوی حماس اظهار داشت : اقدامات تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر افزایش فعالیتهای امنیتی و بسیج نیروهای خود بر ضد مقاومت بر خلاف درخواست ابومازن درباره انجام گفتگوهای داخلی است؛ اختلافات داخلی فلسطین را تشدید می کند و تمام تلاشها برای حل و فصل این اختلافات را به بن بست می کشاند، زیرا این نیروها در رویارویی با ملت فلسطین و مقاومت درکنار اشغالگران قرار خواهند گرفت و به عنوان بازوی آنان عمل خواهند کرد.

کد مطلب 703506

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