سالانه یکصد هزار واحد خون در اصفهان اهدا می شود

محمد مهدی حریری در حاشیه برگزاری جلسه شورای اداری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: سالانه حدود یکصد و 37 هزار نفر برای اهداء خون به این سازمان مراجعه می کنند که به دلایلی تنها از یکصد هزار واحد خون اهدایی استفاده و بیش از 250 هزار واحد از انواع فرآورده های خونی نیز در سطح استان تولید شده و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با شاره به استقرار اکیپ سیار سازمان انتقال خون در جلسه شورای اداری یادآور شد: تا کنون حدود 48 نفر از مدیران استانی برای اهدا خون ثبت نام و بیش از 32 نفر موفق به اهداء خون شده اند.

حریری همچنین به مشکلات موجود در سازمان انتقال خون اشاره و گفت: در صورتی که فرهنگ اهدا خون میان مسئولین و مشاغل مختلف رواج یابد ما موفق خواهیم بود تا خون سالم و کافی را فراهم کنیم .

استاندار اصفهان نیز برای اهداء خون در محل حاضر شد و در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش مسئولان استانی در تمام رده ها از تلاش و اهتمام مسئولین سازمان انتقال خون تشکر و قدردانی کردو گفت: خون به عنوان یک عنصر حیاتی تلقی می شود و در برخی مواقع در بیمارستاها حیات یک انسان را خریدار است .

سید مرتضی بختیاری افزود: حضور آگاهانه و هوشمندانه مردم اصفهان برای انواع کمکهای انسان دوستانه گواه از فرهنگ بالای اصفهان و پیش قدمی آنان در کمک به هم نوعان است.

همچنین معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان نیز در پاسخ به خبرنگار مهر به پیش قدمی مردم اصفهان در تمامی عرصه ها اشاره کرد و گفت: این موضوع در مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین به شدت به چشم می خورد زیرا مراجعه مردم برای اهداء خون به اندازه ای زیاد است که گاهی اوقات دیگر توان خدمات رسانی به آنان نیست.

مجید نادرالاصلی با تشکر از سازمان انتقال خون برای استقرار اکیپ سیار سازمان در محل برگزاری جلسه شورای اداری خاطر نشان کرد: با حضور مدیران استانی برای اهدا خون می توان این امر را برای مردم به عنوان یک اصل نهادینه کرد.

به گزارش مهر در حاشیه برگزاری جلسه شورای اداری اصفهان، حدود 48 نفر از مسئولین استانی برای اهدا خون ثبت نام و خون اهدا کردند.