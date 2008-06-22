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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۳۸

کمیته راهبردی مناطق بیابانی تشکیل شد

کمیته راهبردی مناطق بیابانی تشکیل شد

مدیرکل دفترامور بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از تشکیل کمیته راهبردی مناطق بیابانی کشور خبر داد و گفت: از سال آینده در 32.5 میلیون هکتار از مناطق بیابانی کشور جاذبه های اکوتوریسم ایجاد می شود.

غلامعباس عبدی نژاد در گفتگو با مهر گفت: به منظوراستفاده از پتانسیل جاذبه های گردشگری بیابانهای ایران با همکاری مشترک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، کمیته راهبردی مناطق بیابانی تشکیل شده که در قالب آن مطالعات گردشگری و اکوتوریسم در مناطق بیابانی انجام می شود.

مدیرکل دفترامور بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بیان کرد: در 18 استان بیابانی کشور شامل خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، اصفهان، مرکزی، قم، قزوین، تهران، ایلام، هرمزگان، سمنان، فارس و آذربایجان غربی هم اکنون مطالعات اکوتوریسم در حال انجام است.

وی از ایجاد جاذبه های گردشگری در32.5 میلیون هکتارازمناطق بیابانی کشور از سال آینده خبرداد و افزود: مطالعات اجرای این طرح تا پایان سالجاری به اتمام می رسد و از سال آینده وارد مراحل اجرایی می شود.

عبدی نژاد اظهارداشت: با آغاز مطالعات مناطق بیابانی کشور سه محور تهران- قم به سمت کویر مرکزی، شهداد کرمان و مرنجاب دراصفهان به عنوان محورهای پیشتاز در اجرای مطالعات گردشگری در مناطق بیابانی معرفی شده اند.

وی با اشاره به اتمام مطالعات کلی مناطق بیابانی کشور تا یک ماه آینده، عنوان کرد: مطالعات سه محور پیشتاز در اجرای این برنامه تا پایان سالجاری نهایی می شود.

مدیرکل دفترامور بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به بوته کنی و سرشاخه زنی به منظور تامین سوخت در10 میلیون مترمکعب ازعرصه های منابع طبیعی در سال افزود: استفاده ازانرژی خورشید و باد (ژکوشید) می تواند در مناطق بیابانی جایگزین بوته کنی و سرشاخه زنی شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر از 32.5 میلیون هکتار مناطق بیابانی کشور بالغ بر 6.4 میلیون هکتار به عنوان کانون بحرانی شناسایی شده و مقرر است در برنامه چهارم توسعه به مدت 5 سال 1.5 میلیون هکتار از این کانونها با اعتبار 300 میلیارد تومان تحت کنترل قرار گیرند که تاکنون 40 تا 50 درصد این اعتبار تامین شده است.

کد مطلب 703510

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