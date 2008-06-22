استاندارد بودن عینک های آفتابی ربطی به قیمت آنها ندارد

دکتر بهرام آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اگر عینک های آفتابی استاندارد نباشند، نمی توانند اشعه ماوراء بنفش (UB) را که برای چشم مضر است، جذب کنند.

وی با عنوان این مطلب که رنگ تیره عینک های آفتابی غیراستاندارد برای چشم مضر است، افزود: ورود اشعه ماوراء بنفش به چشم، باعث می شود مردمک از حد معمول بیشتر باز شود.

آزادی، سرخ شدن و سوز چشم و بروز آب مروارید و... را از عوارض استفاده از عینک های آفتابی غیراستاندارد عنوان کرد و گفت: قدرت جذب اشعه ماوراء بنفش در عینک های آفتابی هیچ ارتباطی به ارزان یا گران بودن آنها ندارد.

این متخصص و جراح چشم پزشکی ادامه داد: بعضا عینک های آفتابی گران قیمت که برچسب مارک های معتبر را یدک می کشند، مورد تست قرار گرفته و مشاهده گردید که فاقد استاندارد لازم برای جذب UB بوده اند.

وی در عین حال تصریح کرد: عینک های آفتابی ارزان قیمت هم تست شده و مشاهده گردیده که از درجه لازم جذب UB برخوردارند.

آزادی، بر استفاده از عینک های آفتابی استاندارد تاکید کرد و گفت: سوزش و سرخی چشم از عوارض استفاده از عینک های آفتابی غیراستاندارد است که 12 تا 24 ساعت طول می کشد که چشم ترمیم شود.