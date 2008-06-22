نگران از دست دادن دانشجویان نخبه هستیم/ مراکز تحقیقاتی باید تقویت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا ملک زاده روز گذشته در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران با وزیر بهداشت افزود: با توجه به مشکلات اعتباری که وجود دارد نمی توان هیئت علمی را از مطب محروم کرد. امکانات نظام تحقیقاتی کشور باید ساماندهی شود و در این میان نقش جراحان، هیئت علمی بالینی و نسل جدید محققان را نباید نادیده گرفت.

وی یادآور شد: مراکز تحقیقاتی که در بیمارستانهای بزرگ دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل شده است با اهداف اولیه این بیمارستانها که تنها به تربیت متخصص اشتغال داشته اند، منافات دارد و همین امر موجب شده که کار کردن در این مراکز فراتر از اساسنامه باشد.

ملک زاده با اشاره به جستجوی مقالات با توجه به نام بیمارستانها، بالاترین مقالات را متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران برشمرد و گفت: جامعه ایرانی در افق چشم انداز باید به نقاطی دست یابد که این دستیابی با توجه به مشکلات امروز، کمی سخت به نظر می رسد.

وی اضافه کرد: در دانشگاه علوم پزشکی تهران مراکز تحقیقاتی و بیمارستانهای بزرگی وجود دارد که نتوانسته ایم از ظرفیت همه آنها به نفع تحقیقات استفاده کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران با انتقاد از کاهش 20 درصدی بودجه تحقیقاتی در سال جاری یادآور شد: استخدام هیئت علمی تمام وقت در مراکز تحقیقاتی جدی گرفته شود تا بتوان کارهای بیشتری به انجام رساند.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران با 50 دانشگاه برتر دنیا مقاله مشترک داشته است اما در عین حال دانشگاهها نیاز دارند که اعتماد بیشتری به آنها باشد و مراحل اعطای مجوز نیز تسریع شود.