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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۲

4444 فقره سند مالکیت روستایی در کهگیلویه و بویراحمد صادر شده است

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد گفت: این اداره کل سال گذشته چهار هزار و 444 سند برای املاک مشمول طرح هادی روستایی صادر کرده است که 12درصد بیشتر از سهمیه تعهدی این استان بوده است.

سید حشمت الله اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: بر این اساس اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان در خصوص اجرای ماده 133قانون برنامه چهارم توسعه، یعنی صدور سند مالکیت روستایی، رتبه دوم برتر را در بین ادارات کل ثبت کشور کسب کرد.

وی بیان داشت: در سال گذشته 9 هزار و 776 فقره سند نیز در بخش خصوصی و 445 سند در بخش دولتی و همچنین 220 فقره پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو در این استان صادر شده است.

اکبریان همچنین درآمدهای ثبتی این اداره کل را در سال گذشته، بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان ذکر کرد.

وی در خصوص بحث زمین خواری در کهگیلویه و بویراحمد نیز اظهار داشت: رسیدگی به این موضوع در حیطه وظایف دستگاههای ذیصلاح از جمله دستگاه قضایی و اداره کل بازرسی است اما تاکنون با هماهنگی هایی که با دستگاههای متولی امر داشته ایم از بعضی موارد زمین خواری در استان جلوگیری شده و این اداره کل همچنان با جدیت و قاطعیت همکاری خود را با مراجع مذکور ادامه خواهد داد.

کد مطلب 703527

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