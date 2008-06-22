پوشش 40 درصدی زندانیان در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

علی اکبر یساقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اقداماتی که در راستای کاهش آسیب رفتارهای پر خطر در زندان ها انجام شده، نتایجی به دنبال داشته که آموزش مهارت های مقابله ای و پیشگیرانه از سوء مصرف مواد مخدر از جمله این موارد است.

وی همچنین تدوین دستورالعمل کاهش آسیب و ابلاغ به زندانهای سراسر کشور به منظور جلوگیری از اشاعه بیماریهای عفونی مانند ایدز و هپاتیت وآموزش دست اندرکاران مرتبط به خصوص یگان حفاظت زندانها را از دیگر نتایج اقدامات در راستای کاهش آسیب های پر خطر در زندان ها عنوان کرد.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور خاطر نشان کرد: برنامه ریزی گسترده ای در جهت کاهش رفتارهای پر خطر در زندانها انجام شده که امسال در دستور کار قرارگرفته و بناست به جدیت دنبال گردد.