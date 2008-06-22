  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پوشش 40 درصدی زندانیان در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

پوشش 40 درصدی زندانیان در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، پوشش 40 درصد زندانیان کشور در ارتباط با پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر را از نتایج اقدامات در راستای کاهش آسیب رفتارهای پرخطر در زندانها عنوان کرد.

علی اکبر یساقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اقداماتی که در راستای کاهش آسیب رفتارهای پر خطر در زندان ها انجام شده، نتایجی به دنبال داشته که آموزش مهارت های مقابله ای و پیشگیرانه از سوء مصرف مواد مخدر از جمله این موارد است.

وی همچنین تدوین دستورالعمل کاهش آسیب و ابلاغ به زندانهای سراسر کشور به منظور جلوگیری از اشاعه بیماریهای عفونی مانند ایدز و هپاتیت وآموزش دست اندرکاران مرتبط به خصوص یگان حفاظت زندانها را از دیگر نتایج اقدامات در راستای کاهش آسیب های پر خطر در زندان ها عنوان کرد.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور خاطر نشان کرد: برنامه ریزی گسترده ای در جهت کاهش رفتارهای پر خطر در زندانها انجام شده که امسال در دستور کار قرارگرفته و بناست به جدیت دنبال گردد.

کد مطلب 703528

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها