برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت دانشگاهی در مناطق آزاد به عنوان یک پروژه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی - رئیس شعبه بین المللی و مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران روز گذشته در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران با وزیر بهداشت افزود: ایجاد شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی در مناطق آزاد تجاری کشور، روند حضور دانشجویان ایرانی علاقمند به تحصیل در دوره های دکتری حرفه ای مرتبط با علوم پزشکی را کاهش داده است.

وی خاطرنشان کرد: شعبه بین الملل کیش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 85 موافقت اصولی کسب کرد و پس از رفع مشکلاتی که در این راه وجود داشت در خرداد ماه سال 86 نخستین پذیرش دانشجو در سه رشته کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، تغذیه و آمار زیستی آغاز شد و در حال حاضر نیز پس از آغاز پذیرش در سه رشته دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، 194 دانشجو در این شعبه در حال تحصیل هستند.

دکتر وحید دستجردی خاطرنشان کرد: روند حضور دانشجویان ایرانی در دانشگاههای خارج از کشور به دلیل ایجاد شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی به طور قابل توجه ای کاهش یافته است.

وی دستیابی به ایجاد شعبه بین المللی به معنای واقعی را زمان بر توصیف کرد و افزود: شعبه بین المللی با حضور دانشجویان خارجی و اساتید بین المللی در دستور کار است و پس از تأمین زیر ساخت لازم در مدت 5 سال آینده 30 درصد اساتید در این واحد دانشگاهی به صورت مقیم خواهند بود.

رئیس شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کیش، مناطق آزاد تجاری کشور را برای تأمین زیر ساختهای مربوطه به دانشگاهها دارای مشکلاتی برشمرد گفت: این مناطق هنوز برای پذیرش دانشجو و استاد به طور کامل آمادگی ندارند و پیش از این تعداد دانشجویان کمی در این مناطق به تحصیل می پرداخته که همین امر موجب شده که زیرساخت های پذیرش دانشجو در این مناطق کامل نباشد.

وی از وزیر بهداشت درخواست کرد موضوع ایجاد زیرساختهای کلان دانشگاهی در مناطق آزاد از جمله مسائل خوابگاهی، اسکان اساتید و فضای آموزشی دانشجویان از سوی وزارت بهداشت به عنوان یک پروژه ملی دنبال شود.

به گزارش مهر، در این نشست دکتر پروین پاسالار - رئیس مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز با اشاره به فعالیت های این مرکز برای دانشجویان استعدادهای درخشان خاطرنشان کرد: کوتاه کردن مدت زمان تحصیل برای گروه زیادی از دانشجویان استعداد درخشان جزء اهداف بخش آموزش بوده است و در این میان با پذیرش تعدادی از دروس برندگان طلای المپیاد زیست شناسی زمان تحصیل آنها نیز کوتاه شد.

وی یادآور شد: تحصیل همزمان در دو رشته برای دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران از گذشته فراهم بوده است و امیدواریم موضوع MD Ph.D نیز به زودی از سوی وزارت بهداشت تصویب شود.

دکتر پروین پاسالار ایجاد و تقویت انجمن های تحقیقاتی، اعطای گرانت پژوهشی و شرکت در همایشها و زودرس کردن پژوهش با طرحی خاص را از دیگر فعالیت های این مرکز برای دانشجویان برشمرد و اظهار داشت: دانشگاه ما نیاز دارد که به صورت سرانه ای در مورد تسهیلات دانشجویان استعداد درخشان با آن رفتار شود و علت آن نیز تعداد زیاد دانشجویان استعداد درخشان در این دانشگاه است.