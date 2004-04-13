تيم فوتبال آذربايجان مقابل شهرداري لنگرود شكست خورد

به گزارش خبرنگار"مهر" در ادامه رقابتهاي هفته پنجم ليگ دسته دوم آزادگان عصر امروزيك ديدار درلنگرود برگزار شد كه طي آن تيم شهرداري اين شهربا يك گل تيم آذربايجان را شكست داد.

آذربايجان كه با مديريت علي پروين در صدرجدول اين گروه قراردارد منتظر ديدارهاي برگشت است تا با كسب امتيازات لازم جواز صعود به ليگ زيرگروه دسته اول را كسب كند. گفته مي شود درپايان ديدار تيم هاي شهرداري لنگرود و آذربايجان عده اي از تماشاگران تيم ميزبان با سلاح سرد به بازيكنان مهمان حمله كردند كه در اين درگيري چند بازيكن تيم آذربايجان مجروح و راهي بيمارستان شدند.