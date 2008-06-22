بانک توسعه صادرات با ونزوئلا شعبه مشترک تاسیس می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد بانک توسعه صادرات ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی و به منظور فراهم کردن امکان دسترسی عادلانه کار آفرینان و صاحبان کسب و کار، به بانک توسعه صادرات اجازه داد در استانهای ایلام، سیستان و بلوچستان، گیلان، بوشهر، قزوین، کهکیلویه و بویراحمخد ساختمان خریداری کند.

هیئت وزیران همچنین به این بانک اجازه داد نسبت به ایجاد شعبه مشترک با کشور ونزوئلا و با رعایت نسبت سی درصد دارایی های ثابت، از شمول جز ( ب) بند (36) ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور اقدام کند.

جز (ب) بند ( 36 ) ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور بیان می کند که بر اساس قانون شرکتهای دولتی مجاز به خرید، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جدید تحت عنوان اداری، مهمانسرا و مراکز رفاهی، تفریحی یا اقامتی نیستند و عدم رعایت این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

این مصوبه در تاریخ 28/3/1387 و با شماره 44929/ ت 39863 ه از سوی پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.