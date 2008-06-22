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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۵

با موافقت دولتت؛

بانک توسعه صادرات با ونزوئلا شعبه مشترک تاسیس می کند

هیئت وزیران در راستای توسعه صادرات در بین آحاد افراد جامعه و معرفی محصولات و توانمندی های داخلی به بازارهای خارجی، به بانک توسعه صادرات ایران اجازه داد نسبت به ایجاد شعبه مشترک با کشور ونزوئلا اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد بانک توسعه صادرات ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی و به منظور فراهم کردن امکان دسترسی عادلانه کار آفرینان و صاحبان کسب و کار، به بانک توسعه صادرات اجازه داد در استانهای ایلام، سیستان و بلوچستان، گیلان، بوشهر، قزوین، کهکیلویه و بویراحمخد ساختمان خریداری کند.

هیئت وزیران همچنین به این بانک اجازه داد نسبت به ایجاد شعبه مشترک با کشور ونزوئلا و با رعایت نسبت سی درصد دارایی های ثابت، از شمول جز ( ب) بند (36) ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور اقدام کند.

جز (ب) بند ( 36 ) ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور بیان می کند که بر اساس قانون شرکتهای دولتی مجاز به خرید، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جدید تحت عنوان اداری، مهمانسرا و مراکز رفاهی، تفریحی یا اقامتی نیستند و عدم رعایت این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

این مصوبه در تاریخ 28/3/1387 و با شماره 44929/ ت 39863 ه از سوی پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

کد مطلب 703545

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