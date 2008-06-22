نخستین ترجمه نپالی قرآن منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، مولانا نظر الحسن فلاحی رئیس سازمان سلامی سانگ در نپال که این ترجمه را انجام داده است گفت: ما این ابتکار عمل را با هدف ارسال پیام الله به مردم نپالی انجام دادیم تا آنها بتوانند قرآن را به زبانی نپالی بخوانند.

ترجمه نپالی قرآن از روز 31 ماه می ( 11 خرداد) با مراسم ویژه ای در پایتخت نپال رونمایی شد. در این مراسم رهبران دینی هندو، بودائی و مسلمان و صدها شخصیت رسانه ای، سیاسی، دیپلمات و فعالان اجتماعی شرکت کردند و این مراسم به تیتر روزنامه های بزرگ تبدیل شد.

سازمان اسلامی سانگ این پروژه را پنج سال پیش با بودجه آکادمی القرآن لندن که یک سازمان بین المللی تحقیقات و انتشارت اسلامی بوده ، آغاز کرد.

علما و دانشمندان زبان شناس نپالی سالها برای ارائه این ترجمه بی سابقه فعالیت کرده اند، پیشتر ترجمه هایی از بخشهای کوتاه قرآن به زبان نپالی منتشر شده بود. اما ترجمه کاملی وجود نداشت. این ترجمه کامل در 1168 صفحه منتشر شده است.

ترجمه قرآن کریم گامی در راستای پاسخگویی به نیاز دینی مردم نپال است که تشنه درک معارف غنی و سرشار قرآن هستند.

حافظ منیرالدین مدیرکل آکادمی القرآن لندن گفت: ترجمه نپالی قرآن ابزار منحصر به فردی برای شناساندن قرآن به مردم نپالی محسوب می شود.

خدیجه اختر رضایی از فعالان حقوق زنان از بریتانیا که در مراسم رونمایی این اثر شرکت کرده بود گفت: قرآن منبع اصلی معارف ودانش اسلامی است، بنابراین ترجمه نپالی قرآن فرصت طلایی برای مسلمانان نپالی محسوب می شود.

جمیل مریم از سازمان اسلامی سانگ در نپال اعتقاد دارد که این ترجمه به مسلمانان و غیر مسلمانان کمک می کند اسلام را درک کنند. ترجمه قرآن به زبان نپالی برای مسلمانان و غیرمسلمانان نپالی سودمند است چرا که اکنون پیام الله را می توانند به زبان خود بخوانند.

حدود 2 هزار نسخه از ترجمه جدید از معانی قرآن تاکنون برای ارسال به دهلی نو منتشر شده است.

براساس آمار فکت بوک سیا مسلمانان 2/4 درصد از جمعیت 28 میلیون نفری نپال را تشکیل داده اند.