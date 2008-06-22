اعتراف ساف به بی نتیجه بودن مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، یاسر عبد ربه خاطرنشان کرد: مذاکرات فلسطینی اسرائیلی به ویژه درباره مرزها بر خلاف آنچه در رسانه ها منتشر شده هیچ پیشرفتی نداشته است و ما تاکید می کنیم که تداوم توسعه شهرکها روند صلح را نابود می کند.

وی خاطرنشان کرد: اسرائیل با برگزاری این مذاکرات قصد دارد افکار عمومی دنیا را منحرف و اینگونه وانمود کند که در روند صلح با فلسطینی ها بسیار جدی است و در عین حال در سایه این مذاکرات به توسعه شهرکها ادامه دهد.

به گفته وی، ابومازن و رهبری فلسطین در حال بررسی موضعی هستند و در صورتی که در آینده ای نزدیک، توسعه شهرکها متوقف نشود؛ این موضع اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است رژیم صهیونیستی اخیرا با احداث 40 هزار واحد مسکونی در بیت المقدس موافقت کرده است.