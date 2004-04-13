در عراق ، جايي براي شبه نظاميان مقتدي صدر وجود ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، دان سينور همچنين گفت كه معتقديم" ابومصعب زرقاوي" د رشهر فلوجه يا اطراف اين شهر است.

الزرقاوي متهم به ارتباط با القاعده و دخالت در بسياري از انفجارها در عراق است.

مارك كيميت سخنگوي نظاميان آمريكا درعراق نيزدر كنفرانس مطبوعاتي روزانه در بغداد اعلام كرد: هدف ما مقتدي صدر و پايان دادن به سپاه المهدي ( شبه نظاميان مقتدي صدر) است .

وي درباره بازداشت معاون مقتدي صدر و آزادي وي گفت : اين فرد داراي ارتباطات گسترده اي با مقتدي صدراست و در شورشهاي شهرهاي بغداد و كوت دخالت دارد، معاون مقتدي صدر مورد بازجويي نظاميان آمريكايي قرار گرفت و پس از آن كه به اين نتيجه رسيديم كه وي هم اكنون تهديدي براي امنيت عراق محسوب نمي شود، او را آزاد كرديم. وي تاكيد كرد: همچنان عمليات نظامي زيادي را در پيش رو داريم.

معاون اطلاعات عمليات فرماندهي نظامي آمريكا درعراق ادامه داد: حجم نظاميان آمريكايي در شهر نجف بسيار زياد است و توانايي اجراي ماموريتهاي خود را دارد.

دان سينور سخنگوي اداره آمريكايي عراق نيز در اين كنفرانس مطبوعاتي گروگانهاي حاضر دردست گروه هاي مسلح عراقي را 40 تن و از 12 كشور دانست و گفت: هيچ تعامل و مذاكره اي با ربايندگان نداريم و به نفع همه است كه اتباع خارجه هر چه زودترآزاد شوند.

دان سينورادامه داد: حكم بازداشت مقتدي صدر از سوي قاضي عراقي صادر شد و تشخيص داده شد كه او در قتل عبدالمجيد خويي دخالت دارد.

وي درمورد اوضاع در شهر فلوجه گفت: تعداد زيادي از جنگجويان غير عراقي و تروريستهاي بين المللي در شهر فلوجه استقرار يافته اند و ما در حال مبارزه با آنها هستيم .

ژنرال كميت نيز درباره مشاركت كردهاي عراق در عمليات نظامي در شهر فلوجه گفت: بخش هايي از شبه نظاميان كرد موسوم به" پيشمرگه" به واحد 36 عمليات ويژه نيروهاي امنيتي عراق پيوسته اند كه هم اكنون در حال مشاركت با نظاميان آمريكايي در شهر فلوجه هستند.

كميت همچنين گفت يك فروند بالگرد نظامي با هدف قرار نگرفتن در دست دشمن تخريب كرديم .

