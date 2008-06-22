  1. هنر
  2. سایر
۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۶

علی اکبر حاج مومنی: نهاد کتابخانه‌ها دو برابر میزان خرید کتاب در هر استان کتاب می‌خرد

علی اکبر حاج مومنی: نهاد کتابخانه‌ها دو برابر میزان خرید کتاب در هر استان کتاب می‌خرد

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی اطمینان داد که نهاد برای بهبود وضعیت منابع مکتوب کتابخانه ها، به میزان دو برابر رقم ریالی کتب خریداری شده توسط استانداری ها کتاب می خرد.

علی اکبر حاج مومنی مسئول روابط عمومی و امور بین الملل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه هفته گذشته انجمن کتابخانه های عمومی استان لرستان گفت: جلسه انجمن به ریاست سید حسین صابری - استاندار - و با حضور منصور واعظی - دبیرکل نهاد - و نیز تمام فرمانداران و شهرداران و روسای شورای شهر و روستای این استان در خرم آباد برگزار شد. در این جلسه مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی استان بررسی شد.

وی افزود: دبیرکل نهاد کتابخانه ها در این جلسه به استاندار و دیگر مسئولان استان اطمینان داد که استانداری های کشور هر میزان کتاب برای کتابخانه های عمومی شهر و روستا بخرند، نهاد برای بهبود وضعیت و ادامه این روند، دو برابر آن میزان، منابع مورد نیاز را خریداری و تامین خواهد کرد. این مساعدت به صورت مصوبه ای به تصویب انجمن کتابخانه های عمومی لرستان رسید.

حاج مومنی اضافه کرد: همچنین بر اساس یکی دیگر از مصوبات انجمن مقرر شد شهرداران بابت بدهی هایشان به کتابخانه ها، نسبت به واگذاری زمین های مناسب و فرمانداران نسبت به واگذاری ساختمان های بلا استفاده دولتی برای ساخت کتابخانه اقدام کنند.

منصور واعظی - که دبیری شورای فرهنگ عمومی کشور را نیز بر عهده دارد - در جلسه شورای فرهنگ عمومی لرستان هم که به ریاست امام جمعه خرم آباد و با حضور استاندار برگزار شد، شرکت و از تعدادی از کتابخانه های این استان بازدید کرد.

کد مطلب 703552

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها