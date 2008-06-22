علی اکبر حاج مومنی مسئول روابط عمومی و امور بین الملل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه هفته گذشته انجمن کتابخانه های عمومی استان لرستان گفت: جلسه انجمن به ریاست سید حسین صابری - استاندار - و با حضور منصور واعظی - دبیرکل نهاد - و نیز تمام فرمانداران و شهرداران و روسای شورای شهر و روستای این استان در خرم آباد برگزار شد. در این جلسه مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی استان بررسی شد.

وی افزود: دبیرکل نهاد کتابخانه ها در این جلسه به استاندار و دیگر مسئولان استان اطمینان داد که استانداری های کشور هر میزان کتاب برای کتابخانه های عمومی شهر و روستا بخرند، نهاد برای بهبود وضعیت و ادامه این روند، دو برابر آن میزان، منابع مورد نیاز را خریداری و تامین خواهد کرد. این مساعدت به صورت مصوبه ای به تصویب انجمن کتابخانه های عمومی لرستان رسید.

حاج مومنی اضافه کرد: همچنین بر اساس یکی دیگر از مصوبات انجمن مقرر شد شهرداران بابت بدهی هایشان به کتابخانه ها، نسبت به واگذاری زمین های مناسب و فرمانداران نسبت به واگذاری ساختمان های بلا استفاده دولتی برای ساخت کتابخانه اقدام کنند.

منصور واعظی - که دبیری شورای فرهنگ عمومی کشور را نیز بر عهده دارد - در جلسه شورای فرهنگ عمومی لرستان هم که به ریاست امام جمعه خرم آباد و با حضور استاندار برگزار شد، شرکت و از تعدادی از کتابخانه های این استان بازدید کرد.