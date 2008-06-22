اعتبارنامه سلمان خدادادی رد شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جواد جهانگیر زاده مخبر شعبه 13 رد اعتبارنامه سلمان خدادادی را با اکثریت آرا اعلام کرد.
لاریجانی رئیس مجلس نیز در این رابطه اظهار داشت : با توجه به رد اعتبارنامه خدادادی پرونده وی به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش بررسی اعتبارنامه ها در شعبه 13 قرائت شد و بر اساس آن رد اعتبارنامه سلمان خدادادی منتخب مردم ملکان در مجلس هشتم اعلام شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جواد جهانگیر زاده مخبر شعبه 13 رد اعتبارنامه سلمان خدادادی را با اکثریت آرا اعلام کرد.
لاریجانی رئیس مجلس نیز در این رابطه اظهار داشت : با توجه به رد اعتبارنامه خدادادی پرونده وی به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد.
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