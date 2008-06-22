کتابی از مرحوم داوود دانشور منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سوره مهر، این کتاب در هفت فصل به بازروایی خاطرات یکی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و اسرای جنگ تحمیلی می پردازد؛ خاطراتی که روایتگر رشادت انسان هایی است که به دفاع از خاک و سرزمین خود پرداختند و سال ها اسارت و شکنجه در اسارتگاه های عراق را به جان خریدند.

مرحوم داوود بختیاری دانشور که تاکنون چند اثر در زمینه خاطرات جنگ منتشر کرده، در این کتاب با قلم خود و از زبان مهدی تجر به شرح وقایع می پردازد.

وی در مقدمه کتاب می نویسد: "... مهدی تجر راوی صاف و صادقی بود که با خاطراتش گوشه کوچکی از رنج ها و امیدهای جوانان سرزمینم را در جنگی طولانی و هولناک بازگو کرد. مهدی تجر با گفتن خاطرات خود برای همیشه بیست ساله باقی خواهد ماند."

دانشور درباره این کتاب گفته بود: "خیلی ها فکر می کنند تخیل نویسنده در این کتاب دخیل بوده و به همین دلیل به رمان شبیه است در صورتی که تمام فضاها بدون استثنا از آن راوی بوده و کار من فقط چیدن قطعات این خاطرات بوده است."

داوود بختیاری دانشور در نخستین روزهای بهار 1387 به دیار باقی شتافت.

"ما همه سرباز بودیم" در 338 صفحه در قطع رقعی و با قیمت 3900 تومان منتشر شده است.