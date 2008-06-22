سلاحهای هسته ای آمریکا در اروپا از نظر ایمنی استاندارد نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در سند نیروی هوایی آمریکا که در اختیار فدراسیون دانشمندان آمریکا قرار گرفته است؛ این پایگاههای هوایی اغلب فاقد استانداردهای وزارت دفاع آمریکا از نظر حصاربندی، روشنایی و ساختمانهایی برای تعمیر هستند و گاردهای امنیتی هم آموزش و تجربه کافی ندارند.

تیم 30 نفره نیروی هوایی آمریکا که درباره ایمنی سلاحهای هسته ای تحقیق انجام داد، اعلام کرد:" ناهماهنگیهایی در پرسنل، تاسیسات و تجهیزاتی که از سوی کشور میزبان برای ایمنی این سلاحها فراهم شده،در سفر تیم از سایتی به سایت دیگر نمایان بود."

در این گزارش آمده است :"موضوع قابل توجهی که در این دیدارها وجود داشت؛ این بود که بیشتر سایتها به منابع مهم بیشتری برای رسیدن به استانداردهای ایمنی وزارت دفاع نیاز دارند."

بر پایه این گزارش، در برخی از پایگاهها سربازان نظامی با کمتر از یک سال خدمت و تجربه وظیفه حفاظت از این سلاحها را در برابر سرقت بر عهده دارند.

به گفته "هانس کریستنسن" که نتایج این تحقیق را در وب لاگ خود در وب سایت فدراسیون دانشمندان آمریکا منتشر کرده، در نتیجه این نگرانیهای امنیتی، آمریکا ممکن است تصمیم بگیرد با قرار دادن این سلاحها در پایگاههای کمتری در اروپا ایمنی بیشتری را برای آنها فراهم کند.