دیه شکارچیان خاطی استان زنجان بخشوده شد

جواد تاراسی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: اواسط سال گذشته چند نفر از شکارچیان غیرمجاز در مناطق حفاظت شده استان زنجان با محیط بانان این اداره کل درگیر شده و ماموران این اداره کل را به شدت مضروب کردند که با کمک ماموران کمکی این افراد دستگیر شده و تحویل دستگاه قضایی شدند.

وی ادامه داد: شکارچیان متخلف که دارای پرونده قضایی در دادگستری استان نیز بودند با توجه به محرز شدن تخلفات آنان این افراد به پرداخت دیه متهم شدند.

تاراسی افزود: زعفر افشار و محرمعلی عزیزی دو نفر از محیط بانان زنجانی که مضروب شده بودند با توجه به پیگیری وضعیت زندگی شکارچیان متخلف دیه اعمال شده از سوی دستگاه قضایی را بخشیدند.

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان زنجان یادآور شد: دستگاه قضایی استان پس از طی مراحل قانونی برای این افراد 10میلیون ریال قرار دیه صادر کرده بود.

تاراسی در ادامه، حفاظت از محیط زیست و تلاش برای بقای گونه های جانوری را وظیفه آحاد مختلف جامعه عنوان کرد و افزود: تعدادی از گونه‌ های جانوری از جمله پلنگ، قوچ ارمنی، کل و بز و گونه بسیار نادر آهو که تنها بازمانده آهوی شمال غرب کشور است، در حال انقراض است.