تشکیل کمیته های تخصصی در دانشگاه تهران برای انعقاد تفاهم نامه با 10 وزارتخانه

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه توسعه ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت با وزراتخانه ‌های صنایع، نفت، نیرو، کار و امور اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، تعاون، اقتصاد و دارایی، مخابرات، راه و ترابری برای عقد تفاهم نامه مذاکره کرده است.

این دبیرخانه بر اساس اهداف پارک علم و فناوری در جهت تسهیل و تقویت ارتباط بین دولت، دانشگاه و صنعت و گسترش ارتباطات تحقیقاتی صنایع با واحدهای تحقیقاتی دانشگاه تهران ایجاد شده و متشکل از مسئولان مرتبط در دانشگاه تهران دانشگاه تهران است.

برقراری ارتباط با وزارتخانه ها و سازمانها و فراهم کردن مقدمات عقد تفاهم نامه ‌های همکاری با آنان از جمله اختیارات و وظایف دبیرخانه توسعه ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است.