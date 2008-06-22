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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۷

تشکیل کمیته های تخصصی در دانشگاه تهران برای انعقاد تفاهم نامه با 10 وزارتخانه

تشکیل کمیته های تخصصی در دانشگاه تهران برای انعقاد تفاهم نامه با 10 وزارتخانه

کمیته های تخصصی در دبیرخانه توسعه ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای عقد تفاهم نامه با 10 وزارتخانه و اجرایی کردن مفاد آنها تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه توسعه ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت با وزراتخانه ‌های صنایع، نفت، نیرو، کار و امور اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، تعاون، اقتصاد و دارایی، مخابرات، راه و ترابری برای عقد تفاهم نامه مذاکره کرده است.

این دبیرخانه بر اساس اهداف پارک علم و فناوری در جهت تسهیل و تقویت ارتباط بین دولت، دانشگاه و صنعت و گسترش ارتباطات تحقیقاتی صنایع با واحدهای تحقیقاتی دانشگاه تهران ایجاد شده و متشکل از مسئولان مرتبط در دانشگاه تهران دانشگاه تهران است.

برقراری ارتباط با وزارتخانه ها و سازمانها و فراهم کردن مقدمات عقد تفاهم نامه ‌های همکاری با آنان از جمله اختیارات و وظایف دبیرخانه توسعه ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است.

کد مطلب 703580

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