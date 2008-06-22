فشار اسرائیل برای کاهش خواسته های حماس در قرارداد مبادله اسرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی المنار،"عوفر دیکل" مسئول رسیدگی به پرونده تبادل اسرای فلسطینی با گلعاد شالیت نظامی اسرائیلی به اسارت گرفته شده توسط مبارزان فلسطینی، هفته جاری به مصر سفر خواهد کرد و به مسئولان مصری خواهد گفت که کاهش خواسته های حماس در پرونده تبادل اسرا، شرط اسرائیل برای امضای قرارداد تبادل اسرا با این جنبش است.

ارزیابی ها حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی از بازگشایی گذرگاهها به ویژه گذرگاه رفح به عنوان اهرم فشار بر گروههای فلسطینی برای کاهش بهای قرارداد تبادل اسرا استفاده خواهد کرد.

طبق توافقنامه آتش بس، گذرگاههای تجاری نوارغزه به طور جزئی از امروز بازگشایی می شوند.

این در حالی است که خانواده شالیت شب گذشته با طرح دادخواستی به دادگاه عالی اسرائیل، خواستار تداوم محاصره نوارغزه و باز نشدن گذرگاههای نوارغزه شد.

لازم به ذکر است آتش بس در نوارغزه از صبح روز پنجشنبه 30 خرداد آغاز شده است.