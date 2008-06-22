کمک به اشتغال جوانان از مهمترین وظایف سازمان ملی جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید صبح امروز در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه اوقات فراغت در محل پارک ملت مشهد افزود: پس از اشتغال مهمترین عرصه انجام وظیفه سازمان ملی جوانان پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی بیان داشت: پر کردن اوقات فراغت جوانان در جامعه اسلامی باید با ایجاد یک بستر مناسب و درست بر اساس آموزه های دینی صورت گیرد.

رشید اظهار داشت: در جهت هماهنگی و تحقق صحیح برنامه های اوقات فراغت نباید تنها به دستگاه های اجرایی تکیه کرد بلکه باید تمام مجموعه های مردمی از جمله نخبگان جوان نیز در این امر مهم شرکت کنند.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری چنین نمایشگاهی این است که تمام امکانات و برنامه های دستگاه های اجرایی مختلف را جهت پر کردن اوقات فراغت جوانان در فصل تابستان در یک مکان واحد جمع کنیم تا خانواده ها پس از بازدید از این نمایشگاه و آشنایی با برنامه های ارگانهای مختلف بتوانند جهت ساماندهی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان خود تصمیم بگیرند.

رشید افزود: پس از پایان تعطیلات تابستانی دوباره کارگروه ستاد اوقات فراغت را تشکیل می دهیم تا به ارزیابی عملکرد آن پرداخته و کمی و کاستی های این برنامه را تحلیل کنیم تا برای سالهای بعد منشا عمل بهتری در دستور کار داشته باشیم.

وی اظهار داشت: برنامه های اوقات فراغت منحصر به دانش آموزان نیست بلکه باید دانشجویان را نیز در برگیرد اما به دلیل وسیع تر بودن قشر دانش آموزی و داشتن وقت آزاد بیشتر، دانش آموزان به طور کلی در حیطه عمل این برنامه ها و سیاستهای سازمان ملی جوانان قرار گرفته اند.

رشید تصریح کرد: یکی از عمده ترین مشکلات و موانع برنامه های اوقات فراغت منطبق نبودن این برنامه ها بر نیازهای جامعه است که جهت رفع این مشکل سازمانهای متولی امر باید از متخصصین آموزشی و پرورشی، والدین و خود جوانان در راستای سیاستهای برنامه ریزی این آموزشها استفاده کنند.