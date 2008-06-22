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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۵

داوران سومین جشنواره نمایشنامه‌خوانی نیاوران معرفی شدند

سومین جشنواره سراسری نمایشنامه‌خوانی فرهنگسرای نیاوران ساعت 15 دوشنبه سوم تیر با رقابت 17 گروه نمایشی آغاز به کار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عزیزی دبیر جشنواره با صدور احکامی هما روستا، ایرج راد و علیرضا خمسه را به عنوان داوران مرحله نهایی جشنواره منصوب کرد و ساعت 15 فردا جشنواره با روخوانی نمایش "زنان مهتابی" به نویسندگی چیستا یثربی و کارگردانی سحر سیفی آغاز می‌شود.

در ادامه برنامه‌ها از ساعت 16 تا 20 به ترتیب نمایشنامه‌های "ماه و پلنگ" بیژن مفید به کارگردانی مزدک شیدایی، "دویدن در میدان تاریک مین" مصطفی مستور به کارگردانی وحید درویشی، "پیانو" توفان مهردادیان به کارگردانی ملیکا رضی، "کاکتوس" اکبر رادی به کارگردانی ناصر سهرابی و "رستگاری نافرمان" شیوا شیخاوندی به کارگردانی حمیدرضا قنبری روخوانی می‌شوند.

سومین جشنواره نمایشنامه‌خوانی روز دوشنبه با خوانش شش اثر و روز سه‌شنبه با روخوانی پنج اثر ادامه می‌یابد و ساعت 30/19 پنجشنبه ششم تیر در مراسم اختتامیه برگزیدگان خود را خواهد شناخت.

کد مطلب 703610

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