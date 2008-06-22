فرخزادی به باشگاه پرسپولیس رفت / اعضای جدید هیئت مدیره معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرخزادی که از او به عنوان گزینه اصلی مدیرعاملی پرسپولیس و جانشینی حبیب کاشانی نام برده می شود، صبح امروز راهی باشگاه پرسپولیس شد تا بر امور این باشگاه نظارت داشته باشد.

فرخزادی در حالی به باشگاه پرسپولیس رفته است که هنوز وضعیت اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه مشخص نیست اما از او به عنوان گزینه اصلی مدیرعاملی نام برده می شود.

از سوی دیگر پس از استعفای شفاهی اعضای هیئت مدیره پرسولیس ، قرار است امروز از سوی محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی اعضای جدید هیئت مدیره این باشگاه معرفی شوند.