به گزارش خبرنگار مهر، کارگردان و بازیگر "بازی‌نامه فرود" درباره دغدغه اجرا و تلفیق شیوه‌های اجرایی نمایش‌های ایرانی شامل نقالی و تعزیه گفت: پایان‌نامه فوق لیسانس من مربوط به نمایش‌های ایرانی و شادی‌آور می‌شد. در این زمینه تحقیق و شروع به یافتن وجوه افتراق و اشتراک نمایش ایرانی با نمایش‌های خارجی نظیر کمدیا دلارته کردم.

وی در ادامه افزود: در این تحقیقات به این نتیجه رسیدم که این دو گونه نمایشی به لحاظ خاستگاه، مضمون، داستان و شیوه اجرا شباهت‌هایی با هم دارند. من معتقدم نمایشنامه‌های ایرانی بستری گسترده برای خلاقیت کارگردان دارند و همچنین اجازه خلاقیت را به بازیگر می‌دهند.

مخدومی با اشاره به اهمیت تصویرسازی در نمایش "بازی‌نامه فرود" اظهار داشت: بر اساس تصویرسازی‌هایی که فردوسی در اشعار خود دارد من نیز سعی کردم در اجرا تصویرسازی مختلف و متنوع بر مبنای بدن و بیان بازیگر داشته باشم. تصویری که از تئاتر در ذهن مخاطب باقی می‌ماند مهم است، به همین خاطر این تصویر باید هر چه بیشتر اصالت داشته باشد.

این کارگردان تئاتر درباره تغییرات ایجاد شده در نمایشنامه "بازی‌نامه فرود" امیر دژاکام گفت: بازی در بازی از دغدغه‌های من بود و دوست نداشتم تبدیل به صداسازی شود و مخاطب آن را قبول نکند. به همین خاطر از تغییر آوا و لحن و تغییر حرکات بدن برای تفکیک نقش‌ها استفاده کردیم. برای تفکیک بیشتر دیالوگ‌هایی را به متن افزودیم و اشعار و تصاویر نیز برای تأثیرگذاری بیشتر مورد استفاده قرار دادیم که در نمایشنامه نبود.

مخدومی درباره نشان دادن تصویر انتهایی نمایش در ابتدای اجرا و اینکه مخاطب می‌تواند به راحتی ماجرا و اتفاق روی داده در کل نمایش را حدس بزند گفت: مخاطب امروزی مخاطبی است که تلویزیون همه چیز را به راحتی در اختیار وی قرار داده است. به همین خاطر تماشاگر عام تئاتر زیاد تلاشی برای تصویرسازی ذهنی نمی‌کند و اگر شعر و دیالوگ به تنهایی گفته شود تصویری در ذهن وی ساخته نمی‌شود.

وی ادامه داد: با این تصویر که بیشتر شبیه تابلوهای قهوه خانه ای بود خواستم مخاطب از درگیری های بیرونی خود جدا شده و با آرامش بیشتری وارد دنیای نمایش شود. ضمن اینکه برای من تعلیق داستان مهم نبود و درگیری مخاطب با بار تراژیک ماجرا و رسیدن به چرا و چگونگی اتفاق در اهمیت بیشتری قرار داشت.

کارگردان "بازی‌نامه فرود" درباره بازی در بازی‌های نمایش و بازی یک زن به نقش برخی پهلوانان مرد داستان و باورپذیری آن توسط تماشاگر گفت: در تعزیه مخاطب راحت شخصیت‌های مختلف را قبول می‌کند. ما در نمایش‌های مختلف ایرانی شاهد حضور مردپوش و زنپوش‌های گوناگون هستیم که مخاطب آنها را می‌پذیرد. ما نیز می‌خواستیم با ایجاد این نوع بازی در بازی مخاطب را در مقابل رنگ و تصاویر مختلف روی صحنه نمایش قرار دهیم.

مخدومی که در این نمایش از شیوه های نقالی، تعزیه و روایت های گوناگون استفاده کرده درباره نحوه چیدمان این شیوه ها در کنار هم و میزان برقراری ارتباط تماشاگر با آنها اظهار داشت: وقتی ما از نقل محاوره ای استفاده می کنیم هدفمان این است که فاصله مخاطب با صحنه را برداشته و وی را همراه و همیار خود کنیم. ما از اصول ورزش های زورخانه ای برای جذب مخاطب و ارتباط وی با رسوم قدیم ایرانی نیز در همین راستا استفاده کردیم.

وی افزود: با بازی های موجود در نمایش نیز سعی کردیم فاصله بین نقالی و بازی بازیگر را جدا مشخص کنیم تا مخاطب به راحتی بتواند نقش ها و شخصیت خود بازیگر را در طول نمایش تشخیص دهد. ضمن اینکه من دوست ندارم نمایش های ایرانی که به صورت موزه ای اجرا کنم یعنی همانطور که در دوره های گذشته اجرا می شده به صحنه ببرم و از تمامی امکانات صحنه نظیر نور، موسیقی و رنگ در جهت ایجاد تغییرات جدیدی در اجرا استفاده می کنم.

این هنرمند درباره تغییراتی که در نمایش برای شخصیت طوس روی می دهد و اینکه مخاطب نمی تواند دلایل این تغییر را در طول نمایش ببیند و تشخیص دهد توضیح داد: این موضوع که چرا شخصیت طوس به ناگاه در انتهای نمایش تغییر می‌کند دغدغه همیشگی ما نیز بوده است. به همین خاطر سراغ شاهنامه فردوسی رفتم و آنجا نیز شاهد بروز این اتفاق بودم. به همین خاطر از ترفند و تمهید فاصله گذاری در نقش برای مشخص کردن دلایل این تغییر استفاده کردم.

مخدومی که خود نقش طوس را بر عهده دارد در ادامه سخنان خود افزود: من در قسمت پایانی نمایش لحظه ای از نقش خود بیرون آمده و تنها به عنوان بازیگر با مخاطب گفتگو می کنم. شاید به این طریق مخاطب به این شناخت برسد که غرور و نادانی طوس باعث بروز اتفاقاتی ناگوار در طول داستان شده و حال خود را به این دلیل مورد سرزنش قرار می دهد.

وی درباره استفاده از موسیقی به عنوان بازیگری روی صحنه و اضافه کردن بخش آوازی در برخی صحنه‌ها و در نهایت پایان نمایش گفت: موسیقی، نور، لباس و گریم باید تا جایی که باعث ایجاد محدودیت نشود مورد استفاده قرار گیرد. موسیقی در نمایش ریتم‌های مختلفی نظیر پای اسب را اجرا می‌کند و معرفی مکان‌های مختلف و صحنه‌های جنگ و درگیری را انجام می‌دهد. در قسمت پایانی نیز من می‌خواستم با موسیقی مراسم سوگ سیاوش را اجرا کنم که ممکن است در این در بخش کلیشه‌ای به نظر آید.

رویا بختیاری تنها بازیگر زن نمایش که در این اثر به صورت بازی در بازی به ایفای نقش پرداخت درباره این نحوه بازی گفت: اولین بار است که در نمایشی ایرانی به صورت بازی در بازی حضور دارم. اصولا از تیپ سازی در بازی گریزان هستم و به همین دلیل کمتر در اینگونه آثار بازی می کنم. ولی در این نمایش تلاش کردم با کمک کارگردان با استفاده از بدن و بیان بازی هایی متفاوت را ایفا کرده و کاراکترهای مختلف را روی صحنه نشان دهم.

وی درباره بازی خود در نقش پهلوانان مرد داستان و باورپذیری آن توسط مخاطب تأکید کرد: من معمولا به دیدن نمایش هایی می روم که بازیگر زن نیز داشته باشد. این تمهید کارگردان بود که من هم به صورت بازی در بازی مرد پوش باشم و البته برای تماشاگر عام نیز جذاب است که بازیگر زن نقش مرد را بازی کند. این اتفاق در تعزیه می افتد و در سیاه بازی نیز زن پوش و مرد پوش داریم. به همین خاطر با تغییراتی که در لحن و آوا و حرکات بدن ایجاد کردم سعی کردم مخاطب با این بازی ها ارتباط بیشتری برقرار کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما در این نمایش سعی کردیم به آزمون و خطا پرداخته و تجربیات جدیدی را کسب کنیم. به همین خاطر نمی توانیم این نتیجه گیری را داشته باشیم که به صورت کامل به تجربه مورد خود دست یافته ایم. اما در این اجرا به نکاتی دست یافتیم که می تواند در کارهای بعدی گروه تکمیل و بهتر شود.

حامد پیشتیبان که در این نمایش نقش های مختلفی نظیر افراسیاب و بهرام را به صورت بازی در بازی ایفا می کند درباره نحوه بازی خود گفت: ما با کار سختی روبرو بودیم زیرا باید به صورت بازی در بازی نقش های مختلف را اعم از پهلوانان اسطوره ای ایران زمین به گونه ای بازی کنیم که با هم متفاوت کنیم. در این مسیر نمی خواستم در بازی ها به اغراق برسم ولی خود را به کارگردان و هدایت وی سپردم که خوشبختانه تأثیرگذار بود.

وی درباره باورپذیری مخاطب در رابطه با نقش های مختلف و بازی در بازی های بازیگران و همچنین نشانه های تصویری روی صحنه که وام گرفته از تعزیه بودند اظهار داشت: ما به لحاظ باورپذیری مخاطب عقب تر از تعزیه هستیم. زیرا کسی به دیدن تعزیه می رود تماشاگر نیست و با باور و عقیده ای معنوی و آشنایی کامل با اتفاقات به دیدن تعزیه می نشیند. اما در تئاتر ما مجبوریم تأکیدات بیشتری را داشته باشیم تا مخاطب با نمایش ارتباط برقرار کند.

سام کبودوند نیز که بازی در نقش محوری فرود را در این نمایش بر عهده داشت درباره بازی خود در "بازی نامه فرود" گفت: این اولین تجربه من در نمایش های ایرانی و به این شکل و شیوه اجرایی بود. اما من نسبت به باقی دوستان با مشکل کمتری روبرو بودم زیرا به دلیل اینکه بازی در نقش محوری فرود را بر عهده داشتم کمتر به بازی در بازی و ایفای نقش های دیگر پرداختم.

"بازی نامه فرود" به کارگردانی رهام مخدومی تا چهارم تیر در تماشاخانه مهر حوزه هنری به صحنه می رود. رویا بختیاری، حامد پشتیبان، سام کبودوند و رهام مخدومی بازیگران این نمایش هستند که به داستان کشته شدن فرود پسر سیاوش به دست طوس می پردازد. این نمایش در دو نوبت 17 و 19:30 اجرا می شود.